por GTO » 20 Noviembre 2018, 23:11

CONTINÚA LA PROGRESIÓNRed Bull y Toro Rosso, ilusionados con el fuerte paso adelante de Honda durante esta temporadaDesde la ruptura de McLaren con Honda a finales de la pasada temporada, los japoneses firmaban con Toro Rosso para 2018 y, a partir de 2019 con Red Bull. Después de cinco pobres años con los británicos, para esta campaña, el punto de mira estaba sobre el motorista sobre cuál sería su rendimiento con la filial de Red Bull. Y para sorpresa de muchos, los nipones dieron con la tecla y fueron de menos a más con el transcurso de las carreras. Además, Honda fue cumpliendo con las actualizaciones en su unidad de potencia y con la Especificación 3 hubo un claro paso adelante. Gracias a esta mejora, en Toro Rosso y en Red Bull han ido confiando más en los japoneses y, por eso, los austriacos se ponen como objetivo luchar por el título como hacían hace media década.Las principales figuras de ambos equipos destacan que el motor nipón no está tan lejos del de Mercedes y Ferrari y con las dos grandes mejoras pueden optar a mejores resultados a corto plazo. Aunque aún sigan por detrás, la diferencia que existía se ha ido reduciendo y se ha visto con la progresión de Toro Rosso en determinadas carreras que entraban en Q3 y en puntos.Christian Horner, director deportivo de Red Bull:"Es obvio el progreso que han hecho y es algo realmente alentador para nosotros. No estamos concentrados en nuestra posición actual, sino que es la de liderar y tenemos el mismo objetivo que Honda. Estamos en el camino de reducir la diferencia con la competencia. Necesitas que todos los elementos funcionen para ganar en este deporte y el motor es un elemento clave".Pierre Gasly, piloto de Toro Rosso:"Aún hay un déficit con los motores Mercedes y Ferrari, sé que están trabajando para alcanzarlos y son realmente objetivos con ello. También sé que están haciendo todo lo posible de cara al próximo año. Estoy seguro que tendremos más actualizaciones para la siguiente temporada y darán otro paso adelante. Aunque haya una desventaja todavía, ellos recuperaron una gran parte de ese déficit. Pero no se cuándo podrán competir con los otros [motores] completamente".Brendon HartleyFranz Tost, director deportivo de Toro Rosso:"Honda ha superado nuestras expectativas porque pensábamos que tendríamos muchos problemas, pero no tuvimos grandes averías. Respecto al rendimiento de la última especificación del motor, no estamos tan lejos de los equipos punteros".Jonathan Eddolls, ingeniero jefe de Toro Rosso:"Fue una sorpresa lo bien que fueron a principio de año, después de lo que tuvimos que ver en la prensa. Durante la temporada hemos visto dos grandes actualizaciones, la Especificación 2 para Canadá y luego la Especificación 3 que fue más reciente. Con esta última versión, vimos que gran mejora de potencia, especialmente en clasificación, lo que nos ha ayudado en algunas carreras."La fiabilidad ha sido bastante buena, aunque si ves el número de penalizaciones que tuvimos por la unidad de potencia es muy elevado, a simple vista parece que no tuviera buena fiabilidad. Sin embargo, muchas de estas las decidimos nosotros si esperábamos tener una mala clasificación. Ahora la fiabilidad y la potencia parecen buenas.Masashi Yamamoto, director general de Honda:"Estoy hablando con Marko sobre el programa de jóvenes pilotos, nosotros tenemos uno y ellos [Red Bull] tienen el suyo. Ahora estamos mirando cómo podemos integrarlos y la manera que colaboren. La comunicación entre ambos será fundamental".Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda F1:"Confirmamos que el rendimiento en pista es muy parecido a la ganancia en el dyno. Para el próximo año, necesitamos mejorar la potencia y la fiabilidad del concepto actual. Cremos que este tiene el potencial para incrementar el rendimiento y la fiabilidad para la próxima temporada y para 2020 también".