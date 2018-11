por GTO » 20 Noviembre 2018, 23:21



Que el título no se decida hasta la última carrera

Mayor competitividad entre Bottas y Hamilton

Buena adaptación de Charles Leclerc

Exitosa incursión Honda-Red Bull y paso adelante de Verstappen

La salida de "los infiernos" de McLaren y Williams

Renault, Haas y Force India deben encontrar su mejor versión

que de un tiempo a esta parte ha sufrido una sustancial pérdida de seguidores que a día de hoy parece irrecuperable.

Abu Dabi será el escenario que marque el punto y final de la temporada 2018 de Fórmula 1; una temporada que, una vez más, ha dejado un sabor agridulce tanto en los aficionados como en los propios pilotos. Si bien el espectáculo parece haberse incrementado ligeramente respecto a anteriores temporadas (en términos generales), son muchos los aspectos en los que tiene que mejorar la categoría para convertirse en esa "exhibición" pasional y frenética que todo el mundo espera. ¿Qué tiene que ocurrir el próximo año en la Fórmula 1 para que sigamos dedicándole nuestro tiempo y dinero?Sin lugar a dudas, la ausencia de emoción es uno de los puntos débiles de este deporte. El sobresaliente rendimiento de Mercedes en los últimos años ha convertido en misión imposible para el resto de equipos pelear por el Campeonato. Tanto es así que ni siquiera una escudería de la talla de Ferrari ha sido capaz de revertir la situación. Es por ello que incluso en la presente campaña, donde los hombres de Maranello han contado con un monoplaza realmente competitivo, han sido incapaces de llegar a la última cita del año con opciones de lograr cualquiera de los dos títulos a los que aspiraba.Para revertir esta situación, la FIA implementará algunos cambios en el reglamento de 2019. Entre ellos se encuentra la ampliación de la anchura de los alerones delanteros y traseros, así como la prohibición de perfiles aerodinámicos en los conductos de frenos, lo que implicará, a priori, un mayor número de adelantamientos en carrera y menor diferencia de rendimiento entre las escuderías. Del mismo modo, se incrementará el combustible de 100 a 110 Kg con el objetivo de que los pilotos ahorren menos en pista y ofrezcan su máximo potencial sobre la misma durante toda la carrera, al contrario de lo que ocurre en la actualidad.El piloto finlandés afrontará su tercera temporada en Mercedes con la obligación de mostrar su mejor versión si quiere conservar el asiento en la escudería de Brackley. Y es que, desde que recalara en el equipo alemán, no ha sido capaz de alcanzar el subcampeonato del mundo. Algo inviable teniendo en cuenta el descomunal coche que conduce. Otro de sus hándicaps en 2019 será la presumible ausencia de Esteban Ocon en la Fórmula 1; un piloto que a día de hoy continúa sonando como candidato a ocupar el asiento del número '77' si este no cumple con los objetivos establecidos.Uno de los grandes alicientes de la próxima temporada recae en los garajes de Ferrari, y es que todo el mundo espera ver cómo un piloto "novato" como el monegasco le planta cara a todo un tetracampeón del mundo como Sebastian Vettel. No cabe duda de que un cara a cara entre ambos a lo largo de 2019 elevaría el interés de la categoría.Las esperanzas de los aficionados están concentradas en la sede de Milton Keynes. El equipo austriaco se ha mostrado altamente competitivo en algunas carreras de la presente campaña (tanto que ha logrado cuatro victorias), pero la irregularidad en ciertos trazados le ha condenado al tercer puesto en el Campeonato de Constructores. Por ello, todo seguidor de la Fórmula 1 espera que la asociación entre Red Bull y Honda dé los frutos esperados y los hombres dirigidos por Christian Horner vuelvan a la batalla por el título.Asimismo, Max Verstappen encarará el próximo año con la obligación de convertirse en el "líder" que todo el mundo espera; un piloto con un gran talento que cuenta con capacidades más que suficientes para coronarse como campeón del mundo. Únicamente le falta mejorar en el aspecto racional, pues en ocasiones peca de ser demasiado vehemente. Por otra parte, y al igual que sucede con Leclerc, hay muchas esperanzas puestas en Pierre Gasly, que tendrá la difícil labor de reemplazar a Daniel Ricciardo.Todos los puntos que he comentado anteriormente son necesarios para la categoría, pero seamos sinceros: si hay algo que, sin ningún asombro de dudas, necesita la Fórmula 1, es el resurgir de dos escuderías tan históricas como McLaren y Williams. Por ahora, parece que la situación podría mejorar (a menos a medio-largo plazo). Los hombres de Woking han comenzado con una reestructuración completa del equipo, comenzando por sus dos pilotos. La llegada de dos jóvenes talentos como Carlos Sainz y Lando Norris pueden dar a la escudería británica el nuevo aire que necesita para comenzar a recuperar el rendimiento perdido en los últimos cuatro años.Es más, están obligados a hacerlo tras la salida de Fernando Alonso que, reconozcámoslo, en algunos momentos puntuales ha conseguido tapar la gravísima crisis que atraviesa McLaren gracias a sus grandes actuaciones (es casi un milagro que haya logrado cuatro quintos puestos con un coche tan paupérrimo). Lo mismo sucede con Williams, que se encuentra estancado en una situación insostenible de la que parece no encontrar salida. Sin embargo, la experiencia de un equipo de tal calibre, que además se encuentra en plena renovación de su alineación de pilotos (un tándem Ocon-Russell o Kubica-Russell no estaría nada mal para empezar), debería ser suficiente para dar comienzo a un cambio de etapa.Son tres equipos en los que los aficionados tienen puestas grandes esperanzas, pero necesitan dar un importante salto cualitativo en 2019 para, al menos, acercarse a los equipos de arriba y, por ende, presentar batalla tanto en las jornadas de los sábados como durante los domingos de Grandes Premios. Una incursión de alguna de estas escuderías en el Top 5 daría un extra de emoción que está pidiendo a gritos un deporte dominado por el soporífero binomio Mercedes-Ferrari.Si se cumplen todos estos puntos de cara a la próxima temporada, quizás a la gente le apetezca seguir dedicando su valioso tiempo y dinero (como ya he mencionado antes) en una categoría como la Fórmula 1,Y más aún ahora que pierde a una figura de gran calado como es Fernando Alonso, que, guste más o menos, mueve a una gran masa de aficionados en todo el mundo.