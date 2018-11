por GTO » 20 Noviembre 2018, 23:49

Hülkenberg manda un aviso a Ricciardo ante su fichaje por Renault“Siempre venzo a mis compañeros”, ha dicho el piloto alemánNico Hülkenberg tiene ganas del duelo contra Ricciardo en RenaultEl equipo Renault comunicó el pasado mes de agosto el fichaje de Daniel Ricciardo, quien llegará a la estructura del rombo la próxima temporada para cubrir la baja de Carlos Sainz, nuevo piloto de McLaren. Este fin de semana terminará la temporada 2018 en Abu Dhabi y, con ello, se iniciará la preparación de cara al próximo año, con los cambios correspondientes en la parrilla.La llegada a Ricciardo a Renault ha puesto en alerta a Nico Hülkenberg, quien considera que tendrá que dar su mejor versión en 2019 para mantener su estatus en el equipo. “Daniel ha ganado varios Grandes Premios. Es rápido y está motivado. Tengo que hacer mis deberes, ser veloz y consistente”, ha señalado Hülkenberg en las últimas horas.Eso sí, el piloto alemán no se amedrenta ante la llegada de un compañero potente. ”Siempre he superado a mis compañeros de equipo”, ha avisado a Ricciardo, dejándole claro que no tiene ninguna intención de ser el segundo piloto de la formación.Finalmente, Hülkenberg ha señalado la necesidad de que Renault evolucione su coche de cara a 2019. El alemán considera que las mejoras en el chasis deben llegar. “Los equipos punteros han entendido algo que nosotros no y tenemos que descubrir este misterio”, ha expresado.