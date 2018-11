por GTO » 28 Noviembre 2018, 22:12

bigbossf1 escribió:

Es obvio que nunca puede ser perfecto, yo a Alonso no lo metía, pero si que cambiaba a Stroll o a Kubica por Ocon, pero bueno, ocon es muy probable que regrese en 2020, y además en un Mercedes así que ni tan mal, mucho tiene que espabilar Bottas para que eso no pase, eso si, una temporada sin competir pesa, por muchos test y simulador que haga... por lo demás, ya te digo, yo estoy muy contento, muchos de mis deseos se han cumplido, otras curiosidades que también, no puedo esperar para que empiece la temporada 2019 xD

Yo es algo que nunca entendere, Ya se ha anunciado que Ocon se queda como piloto de reserva de Mercedes, y se habla claramente que la idea es cambiarle por Bottas en 2020.¿por que esperar un año mas, Bottas este año ha sido peor incluso que el anterior.? Este año no ha peligrado el campeonato de constructores de Mercedes por que Kimi es igual de guebon que Bottas y no saca demasiados puntos tampoco, pero el año que viene, con Leclerc, si mas o menos esta a la altura de VET, mercedes se vera en apuros si HAM no saca de ventaja los casi 90 puntos que le ha sacado a VET.Botas, con el mejor coche, no ha ganado ninguna carrera en 2018, ha sido superado en los puntos por Verstappen, y 8 podios con 21 carreras, se me antoja, con un mercedes, un resultado suficiente para echarle del mejor volante. ¿por que esperar un año mas?No es que crea que OCO es el mesias, por que sigue siendo superado por Perez, y no me parece un piloto con meritos para llegar a el coche top, pero si pondria en ese volante a otro piloto que no sea Bottas de inmediato.A veces se critica por aquí a RBR por los cambios radicales que hacen, si no vale Jaime, o Buemi , etc, etc, pues lo quitan rapido, pero en Ferrari llevamos tragando a pilotos venido a menos durante años, Massa y Kimi fueron buenos ejemplos. Y mercedes nos mantienen a un Bottas que va a peor.