Tan solo 17 horas después del Gran Premio de Abu Dabi, Alonso se enfundaba el mono para participar en un evento promocional junto a Jimmie Johnson donde negó su participación en la NASCARFernando Alonso en su prueba de la NASCAR en Baréin.Fernando Alonso no guardó luto a su retirada de la Fórmula 1. Tan solo 17 horas después del Gran Premio de Abu Dabi se enfundaba el mono para participar en un evento promocional junto a la leyenda de la NASCAR Jimmie Johnson y probar la máquina del campeonato americano. Una prueba que podía ser un guiño a su participación en la competición de 'stock cars' más importante del mundo, pero el asturiano se encargó de negarlo. "No estoy pensando en ello. Necesitaría muchísimo compromiso, porque no soy tan habilidoso en esos aspectos ahora mismo y su calendario es muy intenso". En lo que sí parece que ha pensado es en las 24 Horas de Daytona (ya la disputó el año pasado) ya que estaría cerca de llegar un acuerdo para participar con Cadillac.El asturiano no ha comunicado nada de la prueba que tendrá lugar entre el 26 y 27 de enero y se ha centrado en hablar de su experiencia con el coche de la NASCAR. A pesar de ser su primera toma de contacto, Alonso hizo una gran prueba en Baréin para superar por tres segundos la vuelta de instalación de Johnson. Una jornada de test en la que el asturiano se divirtió y rememoró tiempos pasados. “Sí, probablemente ha ido como esperaba. Sabía que los coches eran muy básicos en cuanto a tecnología. La caja de cambios es de cuatro marchas y la última vez que piloté una caja de cambios en H fue en 1999. Fue un poco volver para atrás en el tiempo, pero aun así el coche tiene mucha potencia por la cantidad de agarre y te diviertes en la pista. Tal vez, con más coches en alrededor sea diferente, pero yendo solo fue muy divertido", aseguró el asturiano en el circuito de Sakhir.Los tres 'falsos' segundos de diferenciaAmbos pilotos realizaron la vuelta de instalación para preparar el monoplaza antes del intercambio y, con los tiempos marcados como referencia, ahí destacó el piloto español. “Se suponía que solo iba a pilotar el NASCAR, pero tenía sentido que hiciera la vuelta de instalación y comprobase que el coche iba bien. Así que sí, me encontré en el cockpit a las 10.00 de la mañana después de haberme retirado ayer", comentó, entre risas..Evidentemente, la vuelta de Johnson no fue a tope y marcó un 2:14,683 por el 2:11 del asturiano. Fernando con el McLaren también realizó su vuelta de instalación y fijó el crono en 1:40,2. Un tiempo que se quedó muy cerca de superar el estadounidense. En este sentido, en cuanto la tabla de tiempos, el español recordó que el coche no está destinado para competir en un trazado como el de Baréin.Todavía no está "habituado"“Estuve muy lejos de hacer una vuelta buena. El estilo de conducción todavía no es muy claro para mí ni cómo es la mejor manera de hacer una buena vuelta. Encontré muchos problemas en la frenada, tiene mucho retardo por el peso del coche y los frenos de acero en comparación con los que estoy habituado. Y la tracción, con estos neumáticos, con tanta potencia, es complicado de gestionar. En primera, segunda, tercera, sigues haciéndolas patinar y no sabía si ir a fondo o controlar el acelerador y perder un poco de rendimiento en las salidas. Al final, no está tan claro ni siquiera ahora qué sería necesario en estos coches".“Jimmie y yo nos hemos ido poniendo al día con las cosas que descubrimos a lo largo del día. Él cree que el agarre con el NASCAR era muy bajo, por lo que el comportamiento del neumático en circuitos como este no está hecho para este tipo de curvas. En trazados más normales, como en los que corren, el agarre sería más normal del que sentí hoy". El bicampeón del mundo de F1 pudo conversar con el americano sobre las impresiones de ambos y quedaron sorprendidos cada uno por el rendimiento de los monoplazas, especialmente Johnson que lo catalogó como “asombroso”."Fue superdivertido pero…""Fue superdivertido, incluso aunque desde dentro del coche el ruido no es tan diferente al de los coches que conducimos ahora. Pero sí, desde fuera es algo muy especial. Echamos mucho de menos estas cosas ahora". Alonso acabó contento pero nadie puede dudar de la pregunta que se tenía que hacer y llegó. ¿Te apetece competir en la NASCAR en 2019? Alonso fue claro. “No estoy pensando ahora en eso. Porque creo que la mayoría del rendimiento de estos coches viene de la experiencia, de los rebufos y de las técnicas de pilotaje, de apretarse los unos a los otros. Necesitaría muchísimo compromiso, porque no soy tan habilidoso en esos aspectos ahora mismo. Y, además, el calendario que tienen es muy intenso. Quizás una sola cita, algún día, pero no todo el campeonato", afirmó.El asturiano también dejó claro que no tiene planes para probar los óvalos a corto plazo. "Es complicado imaginarme, después de los problemas con tracción y agarre, cómo se sienten estos coches en los óvalos porque no hay exigencia de tracción ahí. Es una manera muy diferente de pilotar. Están hechos para eso y aunque intentamos adaptar el setup, no lo conseguimos al 100%. Pero no tengo planes para probar la experiencia", concluyó. Fernando Alonso todavía tiene un calendario de 2019 despoblado y parece que la NASCAR no lo ocupará pero la prueba que si ha ganado enteros ha sido las 24 Horas de Daytona. Veremos si Alonso o Cadillac hacen realidad los rumores.