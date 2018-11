por GTO » 28 Noviembre 2018, 21:55

Ricciardo dice adiós a Red Bull: "Me habría encantado cerrar este capítulo con un podio"Red Bull pudo aprovechar el abandono de Räikkönen en su última carrera en Ferrari y los problemas de Bottas para subir al podio.Ricciardo se despidió de Red Bull con tono agridulce al salir por delante de Verstappen y terminar por detrás de él, fuera del podio.Última carrera de la escudería de la bebida energética junto a Renault, una relación que ha estado plagada de altibajos y tensiones que desaparecerán para embarcarse en una nueva aventura de la mano de Honda a partir de 2019. El motorista galo propulsó a los de Milton Keynes hasta el podio, el objetivo al que apuntaban tanto Max Verstappen como Daniel Ricciardo en la jornada de ayer, a pesar de los contratiempos mecánicos que comprometieron las primeras vueltas del piloto neerlandés.“No fue fácil desde el principio, tuvimos un pequeño problema con el motor, lo que hizo que perdiéramos algunas posiciones en la primera vuelta”, explicó el #33 tras bajarse del tercer escalón del podio. “Fue una buena salida, pero creo que luego entró en una especie de ‘modo seguro’; apagamos un sensor y parecía que todo iba bien durante el resto de la carrera. Una vez que solucionamos el problema fui capaz de atacar y disfrutar de algunos adelantamientos realmente buenos, especialmente el de Bottas. No creo que me viera en el interior, así que acabamos tocándonos, por suerte los dos escapamos sin daños. Es difícil seguir al coche de delante aquí, por lo que, aunque me acercaba nunca tenía un intento de verdad de adelantar a Seb”.Verstappen se sincera: "Al principio de la temporada sobreconduje un poco"La carrera de Verstappen no estuvo exenta de dificultades ni siquiera en su tramo final, puesto que una fuga originada en el monoplaza del que será su compañero de equipo a partir del año que viene le impidió percibir lo que sucedía a su alrededor. “Tuve algunos problemas en las últimas vueltas, no podía ver: mi visor estaba cubierto de aceite de la parte trasera del coche de Pierre, y si lo limpiaba lo empeoraba, fue como conducir con niebla. Por suerte los neumáticos aguantaron hasta el final y conseguí terminar mi temporada con otro podio. Todo el mundo está preparado para un pequeño parón ahora, así que descansaremos un poco una vez que completemos los test y volveremos renovados y listos para un nuevo desafío en 2019”, concluyó.Red Bull se volcó con su pupilo en Abu Dhabi.Sin embargo, la atención en Red Bull estaba centrada en Daniel Ricciardo en esta ocasión, puesto que el piloto australiano cumplía 100 Grandes Premios junto a ellos en el día en que decía adiós a los austriacos. “Me habría encantado cerrar este capítulo con un podio, no puedo estar muy contento con el cuarto puesto, queda algo de decepción ahí. Estuve líder durante un rato, fue divertido, pero al quedarme fuera me dejó demasiado alejado de los primeros”, confesó el #3 algo cariacontecido.“No creo que tuviéramos mucha elección, quizás podríamos haber parado antes y así mantener la posición en pista, pero nadie pensó que los superblandos aguantarían como lo hicieron. La ventaja de ritmo después de la parada era grande, pero desapareció muy rápido y no pude atacar mucho a Max o a los líderes. Mis pensamientos están aún en la carrera, pero una vez que me relaje me fijaré en los últimos cinco años junto al equipo. Me habría gustado ganar un campeonato con ellos, pero Red Bull me dio mi primera pole, la victoria y el podio. Todo lo que he hecho en Fórmula 1 es gracias a ellos, estoy increíblemente agradecido por ello”, agregó.Me habría gustado ganar un campeonato con ellos, pero Red Bull me dio mi primera pole, la victoria y el podioEl hombre de la sonrisa eterna no podrá realizar los test de la semana que viene junto a su nuevo equipo, como sí que podrá hacer Carlos Sainz, aunque a pesar de todo Ricciardo sólo tiene palabras de agradecimiento para Red Bull. “El momento previo a la carrera, con todo el mundo en el garaje mostrando su amor y su aprecio, fue realmente genial, eso es algo que nunca olvidaré. Gracias al equipo por los últimos cinco años y a Red Bull por los últimos diez. Me habría encantado beber de mi zapato y celebrar con el equipo una última vez, pero ahora cierro este capítulo agradecido y con cariño hacia todo el mundo en la familia Red Bull”, cerró Ricciardo.