por GTO » 28 Noviembre 2018, 22:28

RODÓ 150 VUELTAS CON EL MCL33 DE ALONSOLa paliza de Carlos Sainz para ponerse a la altura de su nuevo compañero en McLarenSainz ha debutado este miércoles con McLaren en la segunda jornada de los test de Abu Dabi. El madrileño pone fin así a la era Fernando Alonso y comienza su momento como único español en la F1"Salir del garaje hoy en mi primer día como piloto de McLaren fue casi un sueño hecho realidad. Cuando finalmente completé mi primera prueba me sentí extremadamente bien y debo decir que ha sido un día muy sencillo". Carlos Sainz ha debutado este miércoles a bordo del McLaren en la segunda jornada de los test post temporada en Abu Dabi. El madrileño pone fin así a la era Fernando Alonso y comienza su momento como único español en la Fórmula 1 con el gran y complicado objetivo de sustituir al asturiano en la escudería de Woking.“El equipo me hizo sentir como en casa desde la primera vuelta y desde que comencé a trabajar con ellos. Hoy di muchas vueltas y estoy agradecido al equipo por darme un monoplaza tan fiable para poder iniciarme en esta nueva etapa”. El fichaje ha acumulado 150 vueltas con el MCL33 al final de una jornada sin averías, en las que ha ido mejorando sus tiempos y probando los nuevos neumáticos Pirelli en todas las tandas realizadas. Su primera toma de contacto combinando tandas largas con otras más cortas en busca de la mejor vuelta. Un giro que se quedó a unas décimas del mejor crono que marcó el que ya es su nuevo compañero Lando Norris en la jornada de este martes.El piloto madrileño pudo dar su punto vista de cómo notó el monoplaza. Acabó encantado y se va con grandes sensaciones a las vacaciones. “Desde la primera vuelta hasta la vuelta 150, las disfruté todas; la sensación fue buena y hemos podido terminar la temporada de la mejor manera posible. Me sentí cómodo en el coche. Por supuesto, siempre habrá detalles para mejorar y nuevas cosas para adaptarse, como el asiento y el estilo de conducción, pero desde la primera vuelta podía dedicar tiempo a adaptar y conocer todos los nuevos controles y procedimientos. Ha sido genial”.Carlos parece que no quiere oír vacaciones y solo tiene su mente puesta en mejorar con McLaren. "Han sido unos días intensos después de la carrera de Abu Dabi, aprendiendo muchos nombres y entendiendo cómo funciona el monoplaza. Tengo muchas ganas de pasar más tiempo en la fábrica durante el invierno para conocer mejor al equipo y preparar todo lo que podamos para 2019 ".Recortar la desventaja con NorrisSainz se ha dado una paliza para conseguir recuperar el terreno que tiene de desventaja con su compañero británico. Este martes ya empezó a trabajar con el personal de McLaren y estuvo muy pendiente del test de Norris, consciente de que el joven talento le saca ventaja ya que acumula bastantes horas de test con el monoplaza de Woking.Carlos probó distintas configuraciones y también los nuevos neumáticos de Pirelli para prepararse de cara 2019. Gil de Ferran acabó satisfecho con el trabajo que realizó su nuevo piloto porque pudieron completar con éxito el programa que habían establecido para ambos pilotos. "Nuestro programa para 2019 fue un éxito. Tuvimos dos días limpios y cumplimos con nuestros objetivos, incluido las tandas largas. Fue un día emocionante para todo el equipo, tener un piloto completamente nuevo en el monoplaza. El objetivo principal de hoy fue la familiarización entre todos. Algo que hemos logrado con creces. Estamos ilusionados por tener a Carlos por primera vez en el coche".Nuevo cascoNo ha sido el coche lo único que ha estrenado el madrileño. Justo antes del comienzo de los test, Sainz colgaba en las redes sociales un nuevo diseño de su casco que podría ser permanente de cara a la próxima temporada.El casco tiene una base gris, aunque con una gran bandera española desde la parte derecha hasta la izquierda de la visera que rodeará todo el casco. Debajo de la bandera, estará un grande 55, el dorsal de Sainz, el cual irá acompañado del nombre del piloto. Además, los principales patrocinadores de Sainz también tendrán su espacio y no podía faltar la estrella roja para recordar a María de Villota.