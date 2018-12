por GTO » Ayer, 22:28

ALONSO AFIRMA QUE LA FÓRMULA 1 ECHA DE MENOS EL RUIDO DE LOS V8El piloto asturiano pudo volver a pilotar un monoplaza motorizado por un propulsor V8 durante su intercambio de coches con Johnson.Al día siguiente de cruzar la línea de meta en su última carrera en Fórmula 1, Alonso estaba otra vez subido a un McLaren. El piloto asturiano se puso a los mandos de uno de los monoplazas de 2013 a pesar de que no estaba inicialmente planeado para dar una vuelta de instalación antes de cederle el vehículo a Jimmie Johnson en su intercambio de coches que tuvo lugar en el circuito de Bahréin.Alonso volvió a pilotar un monoplaza motorizado por un propulsor V8 por primera vez en cinco años, pues en 2014 entraron en vigor los motores V6 turbo que se utilizan actualmente. Estas unidades de potencia recibieron muchas críticas en un principio debido al poco ruido que emitían en comparación a sus predecesores, una diferencia que Alonso notó en su reencuentro con un V8.Marchándose de la Fórmula 1 en busca de nuevos desafíos, Alonso considera que la categoría echa de menos coches más ruidosos. “No estaba planeado, siendo honesto. Se suponía que solo iba a pilotar el otro coche, pero tenía sentido hacer la vuelta de instalación para asegurarnos de que el monoplaza funcionaba bien”, declaró el asturiano.“Me encontré dentro del cockpit a las 11 de la mañana al día siguiente de retirarme. Me divertí mucho, incluso si desde dentro del coche el ruido no es tan diferente en comparación a los monoplazas que estamos pilotando ahora. Pero, desde fuera, fue algo muy, muy especial. Así que estamos echando de menos mucha acción debido al ruido”, añadió Alonso.El asturiano reconoce que disfrutará de la Fórmula 1 de diferente manera ahora que la verá desde fuera. “Hay cosas que echaré de menos y cosas que no. Intentaré quedarme con lo positivo. Va a ser un buen recuerdo porque la Fórmula 1 fue una aventura fantástica. Desde una corta edad hasta ahora, siempre he luchado en cualquier circunstancia y cualquier coche. He logrado muchos éxitos que nunca esperaba. Quizás pueda volver un día como turista o comentarista”, admitió.