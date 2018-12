por GTO » Ayer, 22:32

“¡Es un poco pronto para decir que vamos a salir de la Fórmula 1 porque no ganaremos! No quiero quejarme de la situación porque la conocimos cuando llegamos a la Fórmula 1. Lo que es bastante notable es la carrera de desarrollo del monoplaza y el gasto incesante de dinero para ganar, que respeto plenamente. Y creo que esta carrera de desarrollo nos ha dado un gran espectáculo este año. Así que solo tenemos que ver cómo podemos hacerlo tan bien como estos muchachos [Mercedes, Ferrari y Red Bull] en algún momento. Un día, será un caso diferente con la redistribución de los ingresos y con la limitación de los gastos. Porque en nuestra opinión, esto simplemente no es sostenible y creo que es un sentimiento compartido por todos. Así que es solo una cuestión de tiempo. Si los límites en los presupuestos se ponen en marcha en 2022, entonces el plan se retrasará un año, pero lo más importante es el principio, y el principio es que tenemos que ganar carreras a un costo razonable dado el valor de la Fórmula 1. Queremos que la ecuación vuelva a la realidad en los próximos meses”

Cyril Abiteboul, director general de Renault Sport Racing, ha hablado sobre los planes que tiene la marca francesa dentro de la Fórmula 1. Los franceses llegaron de nuevo a la categoría reina en 2016, con la intención de tomar un equipo casi acabado como Lotus F1 Team para convertirlo en un equipo ganador con el paso de los años. Sin embargo, no lo quieren hacer a cualquier precio.Los franceses aún no tienen un presupuesto comparable al de Mercedes o Ferrari. Sin embargo, tampoco tienen la intención de llegar a esos niveles ya que invertir mucho dinero hoy no sería rentable si el límite presupuestario se lleva a cabo a partir de 2021., comenta Cyril Abiteboul para NextgenAuto.