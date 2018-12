por GTO » Ayer, 23:12

Bottas admite haber tenido su "peor temporada" en la F1El finlandés ha finalizado 2018 sin victorias, con únicamente dos poles, menos de la mitad de podios que su compañero y quinto en la clasificación de pilotos.Afirma que ha rendido mejor que en su primera temporada con Mercedes, pero Valtteri Bottas considera que ha tenido mala suerte en muchos momentos.Lewis Hamilton y Mercedes han vuelto a demostrar que forman una pareja casi imposible de vencer, pero no todo es felicidad en el seno de la formación alemana, que ha tenido en Valtteri Bottas a su eslabón débil este año.El piloto finlandés ha finalizado la temporada en la quinta posición del campeonato de pilotos con 161 puntos menos que su compañero de equipo y no ha podido aumentar su casillero de victorias en una campaña en la que Lewis Hamilton ha sumado once triunfos, otras tantas poles y 17 podios, por sólo ocho cajones de Bottas.Por todo ello, Bottas considera que la de 2018 ha sido la que mayor decepción le ha proporcionado en la Fórmula 1. “Sí, creo que ha sido mi temporada más decepcionante. La primera fue dura, pero no se puede comparar porque Williams en 2013 luchaba en la parte trasera. Sentí que, durante mi primera temporada en la Fórmula 1, no pude lograr mis objetivos”, comentó en relación a una primera campaña en la que sólo consiguió cuatro puntos y Williams terminó en la novena posición del campeonato de constructores.Durante su primera temporada en Mercedes, Bottas consiguió 305 puntos (58 más con una carrera menos) y tres victorias pero, como en 2018, su segunda mitad de temporada fue muy decepcionante. “El año pasado fue muy distinto a éste, era el primero con el equipo y junto a Lewis (Hamilton). Recuerdo que a estas alturas el año pasado estaba decepcionado, no conseguí mis objetivos. Pero ahora, cuando miro atrás, al menos gané algunas carreras. Ahora estoy incluso más decepcionado, eso seguro. Creo que ha sido la peor temporada hasta el momento”, admitió.Soy consciente de que he rendido mejor que el año pasadoEl pinchazo de Bakú a tres vueltas del final cuando era líder o la avería de Austria son sólo algunos ejemplos de la mala fortuna de Bottas, que el finlandés considera que explica en buena medida su decepcionante temporada. “Creo que he tenido algunas carreras muy extrañas, las cosas no han estado de mi lado. He tenido muy poca suerte en general, no creo que haya más que eso. Soy consciente de que rendí mejor que el año pasado, al final es lo único que cuenta en un año como éste, uno para aprender de ello y también para olvidar, pero seguro que me hará un piloto y una persona más dura en el futuro”, concluyó.