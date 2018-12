por GTO » Ayer, 22:25

Rosberg: "Para ganar un mundial, Ferrari tiene que respaldar a Vettel"Nico Rosberg cree que Ferrari ha cometido un error crucial al no enfrentarse al asalto al título de 2018 centrándose en apoyar a Vettel al 100%.Ferrari fue, durante gran parte de la temporada 2018 de Fórmula 1, el único equipo con un coche capaz de amenazar el reinado de Mercedes Sin embargo, en la parte final del campeonato, el monoplaza del equipo alemán estuvo por delante y los de Maranello se estancaron en una serie de malos resultados que acabó con ambos mundiales en manos de los de las flechas de plata.Pero Sebastian Vettel no perdió el mundial por razones técnicas de rendimiento del coche, sino por el enfoque táctico de la Scuderia. Al menos así piensa el ex campeón del mundo Nico Rosberg.Por encima de todo, el ex compañero de Hamilton, ex comentarista estrella en la 'RTL' alemana, identifica el tema de la estrategia como una debilidad de Ferrari: "Tienen que ver que siguen mejorándose a sí mismos. Para ganar el título, realmente deben convertirse en un equipo y luego respaldar a Sebastian, estar a su lado".Rosberg se refiere a situaciones como el GP de Italia, cuando Ferrari prefirió que Vettel diera rebufo a Kimi Raikkonen a pesar de que las posibilidades de título del finlandés eran mucho más reducidas en ese momento. Y eso se debe a que no tienen muy claras la reglas internas."Parcialmente", dijo el campeón de 2016, "han apoyado demasiado a Kimi cuando ya estaba fuera de la lucha por el mundial. Todos esos pequeños ejemplos se suman, y para ganar a Lewis todo tiene que ser perfecto".Timo Glock también cree que Sebastian Vettel tuvo una "gran oportunidad" de convertirse en campeón del mundo con Ferrari... y que tal vez fuera la última."Ahora las reglas cambiarán un poco y los equipos se volverán a mezclar el próximo año. Así que sabe que esa era su gran oportunidad, y eso duele", dijo el ex piloto de Fórmula 1, también a 'RTL'.