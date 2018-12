por GTO » Hoy, 10:27

VANDOORNE: “HE TENIDO CARRERAS BUENAS Y NADIE SE HA DADO CUENTA”El piloto belga lamenta que sus buenas actuaciones se hayan visto eclipsadas por el bajo rendimiento del McLaren.El paso de Stoffel Vandoorne por Fórmula 1 será recordado sin pena ni gloria. Después de brillar en las categorías inferiores, el belga acabó en un McLaren poco competitivo y con un aniquilador de compañeros como lo es Fernando Alonso en el otro lado del garaje. Vandoorne apenas ha tenido ocasiones para destacar durante sus dos años en la categoría, que abandona tras esta temporada para desembarcar en la Fórmula E.De hecho, Vandoorne es el único piloto que ha sido incapaz de batir a su compañero de equipo en clasificación, siendo derrotado por Alonso con un apabullante 21-0. En carrera, rara vez ha conseguido igualar el ritmo del asturiano, quedando relegado a la parte trasera de la parrilla en la mayoría de citas. Aun así, el belga afirma que ha tenido buenas actuaciones que quedaron eclipsadas por el bajo rendimiento del McLaren.“Nunca es fácil cuando no estás en el coche adecuado. Creo que he tenido algunas carreras buenas y nadie se ha dado cuenta. Si tienes uno de los mejores coches de la parrilla, de repente estás luchando por ganar o por el podio. Simplemente cambia mucho la perspectiva de la gente, lo cual es una pena. Supongo que siempre ha sido así”, explicó Vandoorne en declaraciones recogidas por Motorsport.com.La estancia de Vandoorne en Fórmula 1 ha coincidido con un momento muy malo en la historia de McLaren, que lleva seis temporadas sin sumar una victoria y no gana un título desde 2008. “Todo estaba bien hasta que corrí en el equipo. Entonces, hemos tenido probablemente las dos peores temporadas de la historia de McLaren. No ha sido ideal, pero eso es algo que no puedo cambiar”, comentó.Aunque no ha estado a la altura de las expectativas, Vandoorne destaca algunos momentos de su trayectoria en Fórmula 1. “El año pasado en Bahréin tuve probablemente una de mis mejores carreras. Estábamos últimos tras la primera curva y tuvimos una buena remontada hasta los puntos. México también fue buena y creo que Brasil igualmente fue una de las mejores. A veces no tienes puntos como premio”, manifestó.