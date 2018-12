por GTO » Ayer, 18:11

¿Por qué los equipos de F1 están preocupados por el Brexit?Los equipos de la F1 temen el impacto que la salida de Reino Unido de la Unión Europea pueda tener en sus empleados y su logística.El Reino Unido tiene que abandonar la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, pero la primera ministra, Theresa May, todavía está luchando para que los miembros del Parlamento apoyen su propuesta de acuerdo del Brexit.Eso significa que no se sabe si las largas negociaciones podrían resultar en que el Reino Unido se vaya sin un acuerdo, que se produzca un segundo referéndum para anular la votación de 2016, o que se cancele Brexit por completo.Las principales figuras de la F1 observarán muy de cerca mientras el gobierno del Reino Unido se prepara para concluir un debate de cinco días este viernes, antes de una votación crucial la próxima semana.¿Por qué los equipos temen la pérdida de personal?El director de operaciones de McLaren, Jonathan Neale, dice que hay tres "pilares" de preocupación: lo que significa para los equipos de talento contratar en países europeos, asegurarse de que la cadena de suministro no se vea afectada por las restricciones fronterizas y el aumento de los requisitos económicos.Neale cita "23 nacionalidades diferentes" en McLaren, aunque no son exclusivamente de Europa."Sería una lástima, sería incómodo, si de repente nos metiéramos en el trabajo de visados como lo hacemos al traer gente de Estados Unidos", dijo Neale a Motorsport.com. "No es imposible, pero es un lastre, y nos gustaría una mayor movilidad para el talento desde cualquier lugar"."Nos costaría más tiempo y sería más difícil contratar, por lo que nos gustaría no ver fricciones para poder fichar talentos. Somos una fuerza laboral diversa, somos internacionales por naturaleza y ese estímulo de tener habilidades de todas partes y diferentes ideas es lo que mantiene la creatividad".Esa preocupación es tan real que el jefe de Ferrari, Maurizio Arrivabene, se ha movido para señalar que los miembros del personal se verán obligados a alejarse de sus rivales con sede en Gran Bretaña y "sospecho que en un futuro cercano encontraremos mucha gente que llamará a la puerta de Maranello".Sin embargo, Arrivabene dice que esta no es la mejor solución para la F1, y Ferrari no quiere que esto ocurra."No es un acontecimiento muy agradable"Además del grupo central de equipos independientes (Red Bull, Haas, Racing Point, McLaren y Williams), los equipos de Mercedes y Renault tienen sus raíces en Reino Unido.El equipo de carreras de Mercedes tiene su sede en Brackley y su división de alto rendimiento de motores en Brixworth, mientras que Renault continúa utilizando las instalaciones de Enstone, que han sido cruciales para las muchas formas del equipo.El jefe de Renault, Cyril Abiteboul, dice que el Brexit es una preocupación debido al papel que el Reino Unido ha jugado en el progreso del equipo oficial desde que regresó a la parrilla en 2015."Hemos crecido muy rápidamente en los últimos años y se ha hecho en particular gracias a las posibilidades que ofrece el Reino Unido para que los jóvenes vengan de las universidades", dice Abiteboul. "No queremos que eso cambie".Abiteboul dice que Renault, y su socio Nissan, están colaborando con las autoridades de Reino Unido para establecer el impacto que podría tener en sus empleados.Es una posición similar a la que tomó Mercedes, cuyo director del equipo, Toto Wolff, describe a Brexit como "un acontecimiento no muy agradable"."Lo estamos monitorizando muy de cerca porque, como Mercedes, tenemos una gran operación en el Reino Unido", dice Wolff. "Nuestra división de competición cuenta con 1.800 personas, con un gran porcentaje de ciudadanos de la UE que trabajan para el equipo".Un coste de tiempo y dineroSi bien la dotación de personal es, evidentemente, la principal preocupación para la F1, también lo es el impacto del cierre de fronteras.El desafío logístico de administrar las demandas de transporte de un F1 no es exactamente insignificante y los equipos temen que se vuelva aún más complejo.Wolff dice que Mercedes ya ha "tomado medidas" para asegurarse de que los materiales que importa de la UE "no se queden atascados en la frontera", mientras que Neale señala que la F1 opera efectivamente a la vanguardia en términos de cumplimiento de plazos en el transporte para las carreras.Dio el ejemplo de que McLaren casi se quedó corto en el final de la temporada en Abu Dhabi este año, debido a un problema de aduana con piezas hidráulicas en los Emiratos Árabes Unidos.Neale dice que "tres o cuatro palés" fueron retenidos en la aduana durante tres días y dejaron a McLaren "a 24 horas" de no participar en los libres del viernes.La preocupación logística de las restricciones fronterizas está vinculada al tercer "pilar", que es el impacto que tendrá en el coste el garantizar que las cosas funcionen sin problemas."Va a costar más, será más papeleo, más administración, más tiempo", dice Neale. "En algunos casos, los sistemas complejos están entrando, volviendo y cruzando las fronteras, varias veces"."Cuando pase eso, si tienes que hacer los formularios de aduanas, pagar el IVA, hacer esto, hacer la tarifa comercial, esas ineficiencias no solo te costarán tiempo, sino que aumentarán los costes".No hay cosas positivas para la F1Una de las ventajas que tiene la F1 es una gran potencia muscular, dado que comprende muchas compañías individuales potentes.Además de las conversaciones individuales con HMRC y otras autoridades relevantes del Reino Unido, se entiende que los equipos están en conversación con Formula One Management y su socio logístico DHL.Las escuderías de F1 no han reportado un impacto negativo antes del Brexit, pero la expectativa es que habrá imperfecciones si se convierte en una realidad. Cuando se le pregunta si habrá un lado positivo del Brexit después de la interrupción inicial, Neale dice: "No algo que la Fórmula 1 pueda ver en este momento".Algunos equipos esperaban clarificaciones en las próximas semanas, pero esto fue antes de que los problemas en torno al acuerdo aumentaran, debido a la rebelión en curso contra el acuerdo propuesto por la primera ministra.Esta ya ha sufrido tres derrotas, las dos primeras relacionadas con las deficiencias del gobierno en la publicación del asesoramiento legal sobre Brexit y la tercera, ya que los parlamentarios votaron para ejercer más influencia sobre el proceso si el actual acuerdo propuesto fracasa.Los parlamentarios votarán sobre el acuerdo con Brexit el próximo martes (11 de diciembre), lo que significa que la espera de los equipos de F1 sobre si se verán afectados y cómo se verán afectados en los próximos meses continúa.