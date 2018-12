por GTO » 10 Diciembre 2018, 17:27

Brawn: “Alonso nunca ha estado en el lugar correcto en el momento adecuado”Ross Brawn, actual director técnico de Liberty Media en la Fórmula 1, ha hablado sobre Fernando Alonso, quien ha abandonado la categoría reina tras 17 años de carrera deportiva dentro de ella. El asturiano no ha conseguido las victorias que necesitaba en los últimos años y el bajo estado de forma de McLaren actualmente no ha motivado al piloto español a continuar con una carrera deportiva en la Fórmula 1 en la que se estaba desaprovechando su potencial, el cual intentará demostrar en el Mundial de Resistencia, IndyCar y otras categorías.El ingeniero británico habla sobre la carrera deportiva de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y admite, que el asturiano nunca ha estado en el equipo correcto, en el momento adecuado. Asegura que un piloto del talento de Alonso debería haber obtenido un éxito significativamente mayor en un período tan prolongado de tiempo en la Fórmula 1.“Creo que Fernando no ha ganado tanto como se merecía su talento. Nunca parecía estar en el equipo correcto en el momento adecuado. Pero siempre se mantuvo firme y asumió sus responsabilidades. Lo extrañaremos, especialmente a sus compañeros y rivales. Todos, especialmente los mejores, saben lo importante que es tener un oponente digno frente a ellos. Eso es lo que llevó a Hamilton y Vettel a hacer una especie de guardia de honor en Abu Dhabi después de terminar la carrera”, comenta Ross Brawn para la web oficial de la Fórmula 1.