Vettel asegura que Ferrari necesita dar un paso más para ganar en 2019Pese a que el alemán gozó de un coche competitivo en la ya temrinada temporada 2018, su opciones del campeonato se desvanecieron tras el GP de Bélgica, pues además de errores suyos y del equipo, el bólido rojo estuvo por detrás de las flechas plateadas en cuanto a ritmo de carrera.Así, el alemán asegura que si quieren optar a ganar en 2019, los de Maranello deberán corregir sus puntos débiles, entre ellos “tener más rendimiento, es una respuesta muy simple”, declaró en la gala de la FIA. “Pero entonces tuvimos carreras en las que no estuvimos ahí. A veces una décima o dos por detrás, lo que nos dejaba casi sin posibilidades. Eso es lo que debemos corregir de cara al año que viene”.En cuanto a los mejores momentos de la temporada, el alemán elige la victoria en Bahréin, aunque pone la de Canadá casi a la misma altura “diría que Bahréin porque al principio no era una de las mejores, pero ahora me encanta. Me encanta el trofeo. Fue una batalla muy cerrada y fue muy emocionante mantener el liderato”.“La otra diría que fue Canadá, especialmente después de tanto tiempo sin ganar Ferrari allí y tras cumplirse 40 años de la victoria de Gilles Villeneuve con Ferrari”, recuerda.“Diría que ha sido un año muy largo, con nuestros más y nuestros menos. Todo ha estado muy apretado, pero como equipo dimos un paso más respecto al año pasado. De cara al año que viene, queda pendiente llegar al final del campeonato con opciones, no sólo en algunas partes del campeonato”, desea el alemán.