por GTO » Ayer, 15:48

tatostrom escribió: La verdad es que tiene razón, yo no creo que Fernando y Lewis tuvieran problemas entre ellos, el problema lo tenía Fernando con la dirección del equipo, entre ellos es lógico que hubiera rivalidad, pero igual que la que ha podido tener con cualquier otro compañero.

En el 2007, coincidi en Jerez, en el hotel Montecastillo, justo cuando habia unos entrenos oficiales. Ese dia me pude hacer una foto con Alonso, que estuvo muy amable, y vi a Lewis de lejos, me resulto curioso que en el restaurante del hotel, Lewis y su "corte" estaba sentada a la entrada del restaurante, Alonso llego mas tarde, con su manager y su Novia, Rosario creo que se llamaba, yo les asalte en la recepccion del hotel para la foto, y luego los volvimos a ver en el restaurante del hotel, entraron, se sentaron en una mesa aparte, en la otra punta del comedor, y no se saludaron.Ignoro si es lo normal entre pilotos, pero llevarse bien, te aseguro que no. Durante 2007, eran enemigos declarados. Que pasado los años hayan hecho de tripas corazón y se hayan vuelto a relacionar, seguramente, pero en 2007 era puritito mal royo, con denuncias, declaraciones, quejas por las telemetrías, por las órdenes de repostajes, acusaciones de sabotajes, denuncias de espionaje, etc, etc, etc.Lo peor que he visto entre 2 pilotos.