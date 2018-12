por Joselo » Ayer, 17:21

Desde que están trabajando allí Tim Goss y los otros responsables que lo secundan (Morris, Podromou y McKiernan) y por lo poco que se ha venido observando a través de las soluciones que aplicaron en las últimas temporadas (suspensionales, estructurales, aerodinámicas, etc.), a mí particularmente son los que más me han impresionado si lo comparamos con las soluciones aplicadas por los diseñadores de los demás equipos... pero en fin, es sabido que a veces algunas aplicaciones novedosas no funcionan o funcionan luego o funcionan con otro una vez modificadas, etc. La cuestión es que no han dado los resultados esperados, pero que se trata de un grupo de técnicos extraordinarios no me cabe ninguna duda.