COLABORACIÓN INTACTASteiner: "¿Haas una copia de Ferrari? No es cierto"Grandes resultados con poco presupuesto, el gran logro de HaasSteiner quiere que el equipo crezca de forma orgániza, no quiere apresurarseNiega que su coche sea una versión B de los de MaranelloGuenther Steiner adelanta que el equipo Haas mantendrá intacta su colaboración técnica con Ferrari de cara a la temporada 2019, a pesar de que la Scuderia de Maranello ahora también está vinculada a Sauber a través de Alfa Romeo. Remarca que esa proximidad no implica una vulneración del reglamento.Haas usa el túnel de viento de Ferrari para desarrollar su monoplaza. Son responsables de su diseño, aunque compran piezas a los italianos –motor, caja de cambios, elementos de la suspensión, etc– siempre dentro de lo que establece la normativa.El jefe de la formación estadounidense señala que se repetirá la misma fórmula que en el pasado, pero niega rotundamente que su coche sea una copia del de los italianos."Quiero clarificar lo de que sea una copia de Ferrari… Nunca se ha demostrado, porque no es cierto. Trabajamos muy bien juntos con una alianza técnica que está muy bien documentada", comenta en conversación con SoyMotor.com."Mantendremos el mismo enfoque en otras temporadas. No cambiará nada, pero eso no significa que recibamos de Ferrari un coche a principios de año. No es cierto, no es así"."No sé qué hace Ferrari con Sauber, pero eso no son mis asuntos ni afecta al equipo. Tienen libertad para hacer lo que quieran".Haas contará con un patrocinador principal en 2019 –Rich Energy–, lo que se traducirá en una inyección de dinero. Steiner, sin embargo, sostiene que es importante que la escudería no altere su forma de proceder."Meter dinero no hará que funcione mejor. Tenemos que invertir con inteligencia, pero no tenemos planeado construir una nueva fábrica o cambiarnos los coches de empresa. No queremos hacer locuras. Creceremos orgánicamente, como cada año"."La estructura no cambiará. En un equipo siempre cambias cosas, pero no esperas a final de temporada para hacerlo. Este deporte se mueve muy rápido y no puedes esperarte. No planeamos hacer grandes cambios, haremos ajustes. No habrá grandes cambios de personal. Intentaremos analizar qué hemos hecho mal en 2019".