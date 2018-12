por GTO » Hoy, 10:13

Ricciardo esperaba una peor relación con Verstappen en Red BullRicciardo esperaba una peor relación con Verstappen en Red BullDaniel Ricciardo pensaba que se iba a llevar peor con su compañero en Red Bull e incluso cree que seguirán siendo amigos tras su paso a Renault.Ricciardo y Verstappen compartieron casi tres temporadas completas juntos después de la promoción del joven holandés al equipo Red Bull tras las cinco primeras carreras de la temporada 2016. Aunque la pareja vivió algunos momentos intensos en pista, como la lucha por la victoria en el Gran Premio de Malasia en 2016 el accidente en Azerbaiyán este año, fuera del asfalto no hubo problemas.Ricciardo dejará Red Bull para unirse a Renault en 2019, pero considera que su amistad con Verstappen continuará e incluso "tal vez sea mejor" porque ya no serán "competidores directos"."A menos que estemos luchando en la misma parte del asfalto", bromeó Ricciardo en un podcast de Red Bull en el que analizaba la temporada. "¡Eso siempre pondría picante!""Yo diría que la relación entre Max y yo fue mejor que, siendo honesto, cómo pensaba que iría. Solo por nuestra personalidad y nuestra autoestima. Realmente pienso que él se cree que es el mejor del mundo y yo creo que lo soy yo. Por lo tanto, eso obviamente puede chocar. Pero conseguimos que al menos durante el 99% del tiempo quedase en su sitio"."Fue genial, una bonita y dura pelea con él que disfruté".Ricciardo y Verstappen mantuvieron un interesante pulso por ver quién acababa por delante, con Verstappen ganando cinco carreras frente a las cuatro de Ricciardo, aunque solo le superó en el campeonato esta temporada. El holandés afirma que echará de menos a Ricciardo, con quien también espera seguir siendo amigo."Daniel es en general una persona muy positiva y siempre sonriente", dijo Verstappen. "Crea buen ambiente estar cerca de él. Es mejor que tener un compañero de equipo gruñón que no te habla"."Quizás no sea una lección, pero tener un buen ambiente en el equipo es importante, así que lo tendré en cuenta e intentaré repetirlo con Pierre [Gasly]".Ricciardo se vio obligado a aumentar su nivel en 2017 a raíz de que Verstappen acumulase experiencia y mejorase. Aunque esta temporada no ha salido según lo planeado, Ricciardo cree que ambos han sido un aliciente el uno para el otro."Max tiene mucho potencial", señala Ricciardo. "Se ve en su trayectoria. Fue rápido desde el primer día, pero estoy convencido de que [ahora] es mucho más rápido que en su primera victoria con Red Bull"."Estoy seguro de que seguirá mejorando, pero probablemente dependerá más de la situación y si va a estar en un coche capaz. Eso probablemente va a dictar qué nivel va a alcanzar"."Tiene mucho talento y he disfrutado del desafío con él, la rivalidad. Creo que los dos hemos crecido como pilotos y ha sido beneficioso para nuestras carreras", zanja.