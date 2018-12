por GTO » Ayer, 20:09

PADDY LOWE: “STROLL LLEGÓ DEMASIADO PRONTO A LA FÓRMULA 1”Tras la marcha de Lance Stroll a Point Racing, llegan los primeros ‘peros’ al paso del canadiense por Williams.No fueron precisamente pocas las voces que advertían que era demasiado pronto para que Lance Stroll diese el salto a la Fórmula 1. Sus propios asesores también debieron pensar similar ciñéndonos a la maniobra de Lawrence Stroll, el cual fue el actor fundamental en la adquisición de un equipo de Fórmula 2, concretamente el que acabaría siendo Prema Powerteam.Lo cierto es que la Fórmula 2 es un campeonato muy particular, con un tiempo en pista reducido y un exceso de limitaciones en la puesta a punto, un campeonato en el que sí que se aprende, pero con un modelo de trabajo muy diferente al que se hace en Fórmula 1. Por lo que, no siendo el presupuesto un problema en la familia Stroll, consideraron que iba a aprender más directamente en Fórmula 1, ignorando los efectos negativos sobre su figura que los potenciales errores iban a tener.Aunque quizás Stroll ha tenido el mejor aprendizaje posible, es de los pilotos peor valorados de la parrilla, algo que no pudo remediar ni el inesperado podio conseguido en Bakú, y que sin duda, ha ido a peor con el rendimiento tan paupérrimo del Williams de 2018. Y es en este momento, cuando aparecen las primeras voces desde su ya ex equipo, cuestionándose sí quizás debería haber retrasado su debut.Esta voz no es otra que la de Paddy Lowe, uno de los máximos responsables del equipo de Grove, que en declaraciones recogidas por RACER, comenta que “en mi opinión, llegó demasiado ponto a la Fórmual 1. Hubo razones para ello, pero creo que hubiera sido mejor llegar un año más tarde, cuando estuviese más preparado.”“2017 fue un año realmente realmente duro para Lance, pero durante el invierno, pudimos ver realmente un cambio. Ha sido mucho más fuerte este año, especialmente en clasificación, que fue lo que más le costaba en 2017. Ha transformado por completo su enfoque y eso le ha venido bien.”Paddy Lowe no duda en comparar la entrada de Lance con la de Sirotkin, que llegó como novato, pero con muchas más temporadas en fórmulas de promoción. “Sergey estaba listo para la Fórmula 1. Muy comprometido, con mucho entrenamiento y un trabajo muy duro, siendo un gran hombre de equipo. Ha sido siempre muy práctico y sensato, incluso hasta en los peores momentos.”, concluyó el de Williams.