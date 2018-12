por GTO » Ayer, 20:20

Grosjean: "Gene Haas no está en Fórmula 1 para terminar a mitad de tabla"El piloto francés lleva en el equipo norteamericano tres temporadas en la que hubo muchas alegrías pero también muchas decepciones especialmente en esta última campaña. Romain Grosjean recuerda lo difícil que fue el Gran Premio de Australia porque llegaban sin apenas preparación ya que en los test de pretemporada no pudieron rodar. A pesar de los contratiempos, Romain y Haas puntuaron y terminaron en una fantástica sexta posición.Romain considera que esta carrera le cambió su mentalidad y ahora piensa de una forma totalmente distinta ya que valora su vida personal por encima de la profesional. Aunque gracias a ese hecho, el francés reflexionó que las carreras de la categoría no son un sprint sino que son como si fueran un maratón.Repaso de la primera carrera de Haas en 2016"Soy alguien afortunado por formar parte de este equipo, la Fórmula 1 necesita más equipos como Haas. Aunque nuestro primer Gran Premio en Australia 2016 fue caótico porque no hicimos muchas vueltas en los test de pretemporada. Ese sábado cuando salimos a pista alguien nos golpeó en el pit lane, tuvimos que cambiar el suelo del coche y perdimos mucho tiempo"."La clasificación también fue un desastre porque la F1 había implementado un sistema de eliminación ridículo que fue eliminado semanas después. Aunque al final de la carrera terminamos en sexta posición, fue algo increíble y fantástico. Antes de la carrera pensábamos que con suerte la podríamos terminar, nuestra telemetría falló durante el Gran Premio y nuestra radio fallaba de vez en cuando"."Cuando miro hacia atrás en mi trayectoria, recuerdo ese fin de semana y me sigue encantando. Como dije por la radio [tras acabar la carrera], ganar puede significar distintas cosas según el equipo que sea. La realidad sobre la F1 está clara, hay dos o tres equipos que tienen el personal y el presupuesto para ganar carreras continuamente. Sin embargo, Gene Haas no está en la F1 para terminar en mitad de tabla, por eso estoy tan emocionado con nuestro futuro. Estoy ilusionado con este invierno y creo en nosotros".Romain GrosjeanEl accidente de Spa en 2012 cambió su vida"Tuve que ir a un psicólogo deportivo en Paris meses antes de la carrera en Spa. Después de esta he ido regularmenete y no he dejado de ir hasta ahora. Estas sesiones han cambiado mi trayectoria y mi vida sin lugar a dudas. Fue un fin de semana difícil, no podía pensar y tampoco en volverme a subir al coche otra vez. Por encima de todo, por suerte que nadie saliera herido. Después de ese día aprendí una valiosa lección, una carrera de Fórmula 1 no es un sprint sino que es un maratón"."Como pilotos estamos tan aislados que los errores que cometemos afectan al equipo y tiene una repercusión en el mundo. Por eso me di cuenta que una carrera es más importante que la vuelta 1. También que es más importante una temporada que una carrera y que vale más quién soy a mi trayectoria en F1".