por GTO » Ayer, 15:57

CARLOS SAINZ: “GANAR EN FÓRMULA 1 DEPENDE DEMASIADO DEL COCHE”"El objetivo es empezar una recuperación con McLaren, pero predecir el destino en Formula 1 es imposible".Estamos en Londres pero no vemos edificios, tampoco los típicos autobuses de dos plantas. Nos montamos en uno que, más bien, parece sacado de una película futurista. Así será todo de ahora en adelante. Llegamos a Woking, el corazón de McLaren y, aunque nos ha parecido vislumbrar un edificio tras los árboles, lo único que vemos que no es verde es una pequeña entrada en forma de escalera de caracol por donde nos adentramos.Aunque lo que habíamos visto en Google Imágenes era un edificio acristalado junto a un lago azul turquesa (lugar que luego visitaremos), es a través de blancos túneles subterráneos, como los de un crucero espacial, por donde llegamos al corazón del mítico sello automovilístico inglés. Estamos aquí por la presentación del OnePlus 6T McLaren Edition, un nuevo Smartphone que, inspirado en el sello de velocidad de McLaren, luce más rápido que ningún otro. Sus 20 Mpx de cámara trasera y 16 de de delantera, sumados a a sus 256 gb de almacenamiento interno ya lo convierten, de por sí, en uno de los grandes móviles del mercado. Pero sí hablamos de velocidad (estamos en McLaren, recordemos), lo tenemos que hacer de su 10 gb de Ram, todo un récord, y de su sistema de carga ultra-rápida que, en 20 minutos, promete darnos un móvil listo para no desfallecer en todo un día de carrera. No nos olvidamos de que, cómo en los coches, no todo es el número de caballos o los segundo que tarda en llegar de cero a cien. Si hablamos del diseño y, como nosotros, tú también eres fan de la Fórmula 1, el detalle de su parte trasera, que imita el patrón de la fibra de carbono, así como la estela color Papaya McLaren, que adorna su linea de perfil, lo hacen un móvil único desde que saliese a la venta el pasado 13 de diciembre. Vamos, todo un McLaren Edition. Y, por qué no decirlo en plena época de compras: su precio, 699€, no tiene rival.Pero no solo de móviles vive el hombre (por ahora) y también nos interesa hablar con Carlos Sainz Jr., el nuevo piloto de la escudería tras la marcha de Fernando Alonso. Esquire es el único medio español en tener unos minutos a solas con él (lógicamente, aquí todo va muy rápido) para hablar de Formula 1, la marca McLaren, Fernando Alonso o el futuro (¿eléctrico?) del mundo del motor:¿Cuáles son tus objetivos el primer año con McLaren?El objetivo es empezar una recuperación de McLaren, como equipo y como estructura. El primer paso es mejorar esa sexta posición en la que acabaron el año pasado el Campeonato de Constructores. El equipo ha pasado por una reestructuración muy grande y esperamos ir a mejor a partir del año que viene.Entonces, ¿ En cuántos años esperas poder ser Campeón del Mundo?Bueno, predecir el futuro en Fórmula 1 es prácticamente imposible. No me pongo fecha porque puede venir en cualquier momento si estas en el sitio justo o puede no venir nunca si no estás en el mejor equipo con el mejor coche. La Fórmula 1 depende demasiado de esos factores.Pero ahora, sin la referencia de Fernando Alonso, además de piloto de un equipo eres el piloto de todo un país, ¿cómo se lleva esa nueva responsabilidad?No lo considero una responsabilidad sino un privilegio. Es un honor poder llevar la bandera de España por todo el mundo y representar a mi país. Es algo de lo que me siento muy orgulloso y que voy a intentar aprovechar al máximo.Hablemos de la competencia ¿Quién es ahora mismo el mejor piloto de la parrilla?Siempre hay dos o tres pilotos que acaban destacando. Creo que Hamilton ha hecho muy buen año. Fernando y otros muchos también pero, cómo no ganan, no lo parece. En este deporte es muy difícil de identificar cual es el mejor porque al final solo pueden ganar dos o tres.¿Y si todos tuvieran el mismo coche?Como no lo tienen, es imposible de decirlo. A ojo te podría decir que Hamilton, Alonso, Leclerc y Verstappen lo han hecho muy bien. También Nico (Hülkenberg) y yo, que ayudamos a Renault a quedar cuartos. Coger solo uno es muy difícil.La formula 1, además de carreras, es la cumbre del desarrollo automovilístico, ¿Cómo dirías que van a ser los coches en un futuro?Creo que nos estamos yendo cada vez más hacia coches híbridos, con una línea más moderna. La verdad es que no me disgusta la dirección en la que vamos. Mientras los coches sean rápidos y prime la tecnología y el avance, para mi seguirá siendo Formula 1. Pero hay que tener cuidado de no irnos demasiado hacia el lado eléctrico, el híbrido, porque creo que todavía la gente fan del mundo del motor no está acostumbrada a eso. Todavía quieren el sonido, el espectáculo. Mi opinión es que, mientras haya espectáculo en pista, haya un poco de ruido y unas carreras emocionantes, de lo demás no se va a hablar.Pero en ciudades cómo Madrid ya no se puede entrar al centro sin un coche híbrido o eléctrico, ¿no crees que en un futuro cercano se va a abandonar la gasolina?Es posible que en el futuro la gasolina, poco a poco, se vaya dejando de lado, pero no creo que se abandone por completo. La verdad es que para la ciudad tiene sentido el moverte más en bicicleta, o en coches eléctricos. Pero para un viaje largo no puedes hacerlo, tienes que ir en uno de gasolina. Así que todavía soy un poco conservador en ese sentido, la gasolina sigue siendo parte de nuestras vidas y lo va a seguir siendo muchos años.