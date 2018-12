por AriVatanenF1 » Ayer, 16:11

Renault parece haber encontrado un notable aumento de potencia en el desarrollo de su motor de F1 2019, según apuntan desde McLaren.Si bien el año pasado el fabricante francés no hizo lo suficiente para convencer a Red Bull de que se quedara con él, las primeras indicaciones son que ha dado algunos pasos positivos con su trabajo en la próxima generación de motores que llevarán su equipo oficial y McLaren.Hablando con los medios seleccionados este miércoles, el CEO de McLaren, Zak Brown, reveló que había un sentimiento de optimismo en Renault acerca de su potencial para el próximo año."Nos dicen que están muy contentos con su progreso este invierno", dijo Brown. "Han encontrado muchos kilovatios y creen que estarán en la batalla"."No es apropiado que cite los números que nos han dado, pero creo que sienten que van a ser muy competitivos el próximo año".Cualquier avance de Renault supondrá un impulso para McLaren, que espera recuperarse de una campaña decepcionante en 2018 que no cumplió las expectativas.Si bien el equipo acepta que no hay una solución rápida que lo lleve de vuelta al frente de la parrilla a corto plazo, Brown dice que la información por parte de su equipo de ingeniería y diseño es que debería haber un paso adelante en 2019."Hay mucho optimismo cauteloso, pero claramente no queremos adelantarnos a nosotros mismos", dijo. "Ya lo hemos hecho antes y no vamos a cometer el mismo error dos veces. Por lo tanto, es un enfoque muy de cabeza baja. El desarrollo va bien, y estamos en línea con lo que queremos lograr"."Pero, en última instancia, obviamente no tenemos idea de dónde está la competencia, aparte de especular. No creo que lo sepamos hasta que lleguemos a Barcelona"."Estamos satisfechos con el progreso que hemos logrado. Hemos hecho las cosas de manera diferente, todos estamos trabajando bien juntos, por lo que hay como una confianza más tranquila", añade. "Pero estamos en alerta. Sabemos que este es un año importante para progresar y que viene con una energía emocionante".