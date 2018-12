por acamba » Ayer, 17:24

Artículos diversos ordenados cronológicamente.2018-Mayo-01 - "In summary: the Ferrari looks intrinsically overall the fastest car as things stand"2018-Julio-10 - "Ferrari engine better than Mercedes - Nico Rosberg"2018-Julio-12 - "Ferrari’s F1 engine now better than Mercedes – Horner"2018-Julio-23 - "La FIA ha investigado el motor de Maranello varias veces ya esta temporada, y después de la superioridad mostrada en Silverstone y Hockenheim, han vuelto a hacerlo."2018-Agosto-02 - "Análisis a mitad de temporada en la F1: Ferrari tiene el mejor auto, pero Mercedes lidera"2018-Agosto-10 - "El motor Ferrari ha superado al motor Mercedes"2018-Agosto-13 - "El Ferrari de este año es el monoplaza más rápido con 0.052 décimas de ventaja en la vuelta más rápida de cada gran premio sobre Mercedes"2018-Septiembre-02 - "Doveva essere una festa tutta rossa, la folla monzese si aspettava una doppietta, considerata la superiorità delle Ferrari"2018-Septiembre-04 - "Que Mercedes ganara la carrera, contra todo pronóstico, en la tierra natal de Ferrari es un gran golpe para la Scuderia que tenía el mejor auto en Monza y copó la primera fila."2018-Septiembre-17 - "En teoría la superioridad del monoplaza de Vettel le permitiría hacer lo que mejor hace: liderar desde el principio y romper la determinación de su rival. La realidad después del fin de semana no pudo ser más diferente."2018-Octubre-02 - "Vettel, sin errores, podría ser líder del Mundial por ¡54 puntos!"2018-Octubre-28 - "Sebastian Vettel ha contado con el mejor coche del Mundial durante gran parte de la temporada"2018-Noviembre-11 - "Este fue el año en que Ferrari finalmente cerró la brecha de rendimiento y, de hecho, saltó adelante."2018-Noviembre-25 - "Ferrari arguably had a faster car than Mercedes for at least half the races, if not more"2018-Diciembre-15 - "Ferrari tuvo, durante gran parte del 2018, el monoplaza más fuerte de la parrilla"