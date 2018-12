por GTO » Ayer, 17:50

La unión de Haas con Ferrari provocó "piques" en sus rivalesLa asociación técnica que tiene el equipo Haas de Fórmula 1 con Ferrari es lo que genera tanto malestar en otras escuderías, según Otmar Szafnauer, de Racing Point Force India.Haas anunció el mes pasado que no apelaría su protesta contra Racing Point Force India pese a que consideraba que no debe ser considerado un constructor porque utilizó un monoplaza diseñado por una empresa y un equipo diferentes (los anteriores dueños).El equipo estadounidense había afirmado que buscaba "claridad" y era la segunda vez en 2018 que participaba en una protesta, después de que Romain Grosjean fuera descalificado del Gran Premio de Italia por un diseño de fondo plano ilegal.Haas también tuvo que pasar controles de la FIA a principios de 2018, y su asociación técnica con Ferrari ha sido cuestionada una y otra vez desde su llegada a la F1 para la temporada 2016.Cuando Motorsport.com le preguntó qué originaba la tensión con Haas, Szafnauer dijo: "Bueno, creo que cuando diseñas, fabricas, construyes tus propios coches y hay un equipo que no lo hace y que consigue muchas piezas de un equipo superior, surge esa fricción"."Creo que de eso se trata. No se trata de la competitividad. Esa es la causa fundamental del pique"."Es un poco curioso que solo dos equipos tuvieran un fondo plano que no cumpliera con el reglamento después de que la FIA lo señalara, Haas y Ferrari [dijo en referencia a la descalificación de Grosjean en Monza]."Es como tener dos copos de nieve que son iguales"."Es difícil para dos diseñadores totalmente independientes diseñar una pieza aerodinámica que cometa exactamente la misma infracción. Son ese tipo de cosas".El director de carrera de la FIA, Charlie Whiting, dijo que la F1 debe analizar "muy atentamente" lo que llevan los equipos "sirvientes" y confirmó que las preocupaciones empezaron con Haas.Force India había pedido claridad sobre la situación, y Szafnauer añadió: "Pasaron muchas cosas este año en nuestro equipo que desviaron nuestro pensamiento sobre ese tipo de cosas. Veremos hacia dónde irá en el futuro"."Tanto la FIA como la FOM están trabajando para aclarar esas cosas, para asegurarse de que los equipos sigan siendo constructores y sean independientes entre sí con respecto a lo que las reglas dictan sobre en qué deben ser únicos"."Por ejemplo, todas las superficies aerodinámicas debían ser diseñadas y fabricadas por un constructor. No se puede compartir nada de lo que toca el aire. Eso es gran parte del monoplaza".Szafnauer dijo a Motorsport.com que la protesta de Haas fue tanto "buena como mala".Preferiríamos no haber tenido el recurso, porque siempre causa incertidumbre. Como dicen los alemanes, 'cuando estás en alta mar o frente a un juez, estás en las manos de Dios", dijo."Entonces, aunque estábamos 100% seguros de que tenemos que ser considerados un constructor, nunca es bueno"."La buena noticia es que hicieron todo el proceso, todos pusieron sus cartas sobre la mesa y los comisarios dijeron 'sí, sois un constructor"."La ironía es que diseñamos muchas más partes que ellos".