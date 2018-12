por AriVatanenF1 » Ayer, 13:41

Pese a las acusaciones de Renault F1 sobre Honda y "la manipulación de datos", que asegura Cyril Abiteboul que Honda realiza a la hora de anunciar sus progresos, desde el otro lado, el de Red Bull, se siguen voceando objetivos realmente ambiciosos para 2019.El último es Franz Tost, director deportivo de Toro Rosso, quien asegura que en 2019 enjugarán toda la distancia respecto a los dos motorizadores más importantes, que está ahora mismo en unos 60 CV de desventaja. ""En términos de rendimiento, Honda ha reducido el hueco respecto a Mercedes y Ferrari. Si no hay problemas graves en las próximas etapas de desarrollo, Honda eliminará el hueco por completo durante la temporada 2019", ha declarado el austriaco en 'Speed Week'.Algo más difuso parece el objetivo que se marca para la escudería matriz, Red Bull, a quien no le pone el listón de luchar por el título, sino de ganar alguna carrera, algo que hizo 4 veces en 2018 con el motor galo. "El plan de desarrollo definido por Honda a principios de año se ha cumplido y somos optimistas para las temporadas siguientes. Si Red Bull Racing gana con Honda, el proyecto habrá llegado a buen término", subraya.Si se logra eliminar la distancia respecto a Ferrari y Mercedes, sería el claro favorito para alzarse con los dos títulos la próxima campaña. Carlos Sainz contestó ayer a MARCA sobre todas esas hazañas que algunos anuncian. "En invierno a algunos les gusta hablar mucho. Yo prefiero trabajar y no decir nada y ver dónde estamos en Barcelona, donde ya nos haremos una pequeña idea", señalaba con cautela.Más interesante resulta el reconocimiento tácito de que Toro Rosso volverá a ser una especie de equipo 'B' de red Bull, con elementos comunes en ambos coches, igual que Haas o Sauber hacen respecto a Ferrari. "Ya que usamos el mismo motor, hay otras muchas sinergias. Toro Rosso usará la caja de cambios de Red Bull, elementos de la suspensión trasera y delantera y otras piezas. Vamos a ahorrar recursos y esperamos un aumento en rendimiento", señala sin ningún tipo de reserva.La zona media de la parrilla promete estar más igualada que nunca, con la llegada de Toro Rosso y Sauber que quieren sumarse a Renault, Haas, Force India y McLaren en la batalla por el cuarto lugar de Constructores. El equipo de Faenza señala que su presentación tendrá lugar entre el 11 y el 17 de febrero