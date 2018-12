por GTO » Ayer, 16:40

RED BULL SE PLANTEARÍA DEJAR LA FÓRMULA 1 POR LE MANS EN 2021La estructura de las bebidas energéticas podría destinar sus recursos a la resistencia si el futuro de la Fórmula 1 no le convence.La Fórmula 1 llegará a un momento crítico en su historia reciente en 2021, cuando se introduzca una nueva normativa técnica que cambiará de forma significativa la naturaleza actual de la categoría. Se ha hablado mucho de las novedades que podrían implementarse con este reglamento, pero de momento Liberty Media no ha dado muchas pistas sobre sus planes para el futuro del certamen.La incertidumbre existente sobre la nueva normativa está afectando al compromiso de los equipos más allá de 2020. Una de las escuderías que ha manifestado su descontento ante la poca información que se ha dado conocer sobre las perspectivas de futuro de la Fórmula 1 es Red Bull, que podría plantearse explorar otros caminos si el escenario previsto para 2021 no le resulta convincente.“Tenemos un acuerdo hasta 2020. Mientras no haya normativa de motores ni Pacto de la Concordia, ni Red Bull ni Honda tomarán una decisión. Sin embargo, no queremos volvernos dependientes otra vez como lo hemos sido en el pasado, cuando suplicábamos a otros y las promesas no se mantuvieron”, explicó Helmut Marko en declaraciones recogidas por Motorsport.com.En caso de que decida abandonar la Fórmula 1, Red Bull apunta hacia Le Mans en 2021 con un ‘hypercar’ basado en el Aston Martin Valkyrie, vehículo en cuyo diseño participó Adrian Newey. “Parar es una opción, o podríamos correr en otras categorías. Con el Valkyrie, Le Mans podría ser una opción con la normativa de los ‘hypercars’. Ha sido un éxito sensacional y los coches se agotaron inmediatamente. Ese es otro buen pilar para Red Bull Technologies”, comentó Marko.Dependiendo de la decisión que se tome sobre una posible introducción de un tope presupuestario en Fórmula 1, Red Bull podría continuar en la categoría a la vez que compite en el Mundial de Resistencia (WEC). “Si se implementa un límite de presupuesto, tendríamos que reducir nuestra plantilla. No queremos hacer eso”, reconoció el asesor de la estructura de las bebidas energéticas.“Podríamos tenerles en proyectos como Le Mans. Parece que se puede competir en el WEC con un coste razonable usando la base de nuestro Valkyrie. Aunque Red Bull nunca ha estado en las 24 Horas, es algo que nos estamos planteando. La principal carga financiera estaría sobre Aston Martin porque en Le Mans gana el fabricante, pero encajaría con nuestro concepto”, añadió Marko.