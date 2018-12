por AriVatanenF1 » Ayer, 17:25

Hace bastante tiempo que se ven acciones y políticas muy cuestionables en la F1, sobretodo en despachos, y nadie dice nada. No sé cómo alguien puede defender que a día de hoy la F1 está bien cuando cada día sale alguien de un equipo diferente a quejarse de algo. Efectivamente, la F1 no está bien porque hace tiempo que importa más la política y los intereses que el deporte en sí.



Quizás si los de arriba no cediesen a los chantajes de "o esto es así o nos vamos" de ciertos equipos, las cosas no estarían así a día de hoy.