por bigbossf1 » 31 Diciembre 2018, 21:33

yo creo, y no va solo para Max Verstappen, sino para todo, criticar a algo o decir que algo no te parece bien no quiere decir que no te guste o lo odies, yo soy muy fan de Alonso y lo he criticado muchas veces, al igual que en otras muchas cosas, igual para mal que para bien, que hables bien o hagas un buen comentario de algo tampoco quiere decir que te guste, es como si yo digo que Verstappen hace buenos adelantamientos, el piloto sigue sin gustarme, pero esa parte de el si me gusta, o es como cuando digo que Alonso es un bocazas y un mentiroso, me gusta y mucho como piloto pero esa faceta suya no me gusta, esto es aplicable a cualquier cosa, creo que no es bueno bailarle el agua siempre a alguien o algo, no le haces ningún bien, pero tampoco creo que sea bueno ir a saco a criticar a ese algo, no se si me estoy explicando con todo este rollo, pero creo que la base se puede comprender bien.