por AriVatanenF1 » Ayer, 17:03

¿Me perdí de algo o "sus propias palabras" no están?

Como sea, definitivamente esos años fueron los que pusieron a Alonso en el foco de interés mundial del automovilismo.

Personalmente, me quedo con esas luchas contra Vettel (y Webber) en un coche inferior.



Y yo. Pese a que finalmente no culminó el campeonato, para mi, Alonso hizo sus mejores campeonatos en 2007, 2010 y 2012.

En especial en 2012, fue increíble. No sé si es por la nostalgia o qué, pero me encantaron los años del 2005 al 2008. Los duelos contra Kimi y contra Schumi fueron los mejores en los que ha estado Fer. También tiene que ver con que las normas y los coches eran diferentes y para mí eran más espectaculares. Había más igualdad que ahora Mclaren vs Renault, Renault vs Ferrari, Ferrari vs Mclaren, los V10 y V8 rugiendo. El 2006 y el 2010 fueron los años que más he disfrutado viendo un mundial.