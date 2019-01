por GTO » 02 Enero 2019, 17:21

¿En qué se gastan los equipos de Fórmula 1 el dinero?Que la Fórmula 1 mueve millones cada año no es un secreto en absoluto. En el pasado 2018 se estima que los equipos de Fórmula 1 pudieron gastar 2,2 billones americanos de de dólares (2.200.000.000$) entre los once, lo que en euros equivaldría a unos 1.923.339.000. Y esto sin contar todos los recursos extras, que siempre los hay, que no se declaran.Una cifra con muchos ceros que Liberty Media quiere ver drásticamente reducida en los próximos años para hacer la categoría más accesible para futuras incorporaciones. Pero, ¿en qué se gastan los equipos de Fórmula 1 la pasta?EN MOTORPASIÓN¿Cuánto cobran los equipos de Fórmula 1?Nóminas del personal del equipoMclaren Team 2018Como empresa que es, lo equipos de Fórmula 1 emplean parte de sus presupuestos para pagar a los empleados. Aquí debemos incluir los sueldos de los dos pilotos titulares y de los reserva y de simulador, en caso de que los haya. Lewis Hamilton, vigente Campeón del Mundo cobra por ejemplo 40 millones de libras (44.384.000€).Entre los que les llegan cifras abultadas a sus cuentas cada mes hay que incluir también a los jefes de los equipos y a los ingenieros y mecánicos más cotizados. A pesar de que su labor no es tan visible como la de los pilotos, su trabajo es esencial y si no, que se lo digan a McLaren que tras meses de negociaciones ha conseguido incorporar a James Key, hasta este año en Toro Rosso, a sus filas.Y además de todo esto está todo el personal de los equipos, los que viajan a las carreras y los que están en la fábrica. Es imposible dar una cifra exacta de cuánto son. Pero para hacernos una idea en el chasis de equipos como Mercedes o Ferrari trabajan nada más y nada menos que 1.000 personas.En el lado opuesto de esta balanza está el equipo Haas. El tipo de negocio planteado por Gene Haas para la F1 le permite sobrevivir en el campeonato con un grupo relativamente reducido de personal. El equipo americano subcontrata los servicios garatizandose la competitividad a un precio relativamente moderado.El materialFerrari Pit StopEl material es lo más visible. En este punto nos referimos a las piezas que forman parte del coche, motores, fibra de carbono... Además de toda la maquinaria necesaria para fabricar todos los elementos necesarios para conseguir un producto competitivo.Por ejemplo, un alerón delantero cuesta unos 150.000€ -cada vez que un piloto destroza uno de estos durante una carrera se está fundiendo el dinero con el que algunos de nosotros podríamos comprarnos un piso. El volante de un Fórmula 1 cuesta casi 50.000€, el alerón trasero 76.000€, un deposito de combustible 103.700€, el sistema hidráulico 153.000€, sistema de refrigeración 155.100€, caja de cambios 454.500€, sistema de propulsión más de siete millones de euros...Dar con la solución perfectaCelebracion Mundial HamiltonYa sabemos cuál es el coste de cada una de las piezas el coche pero cuál es su valor real. No lo podemos determinar, es incalculable. Un alerón competitivo y uno que no lo es cuesta lo mismo pero del ingenio de los diseñadores depende su éxito o su fracaso.Las escuderías invierten miles de millones al año en investigación. El objetivo es dar con la solución perfecta para cada una de las incógnitas que se plantean. Esto es lo que ha permitido a Mercedes dominar los cuatro últimos años. Quizá sea el valor más intangible de todos pero el más importante.Si analizamos cuánto invierte cada uno de los equipos en mejorar un segundo por vuelta en la primera posición se encuentra el equipo Williams que invierte 450 millones de dólares para mejorar un solo punto. El caso de los de Grove es especialmente complejo porque en su caso ha dinero pero los resultados no llegan.Por detrás en este ranking se encuentran Mercedes y Ferrari prácticamente a la par con algo más de 300 millones de dolares invertidos por cada segundo. Tras ellos McLaren y Red Bull muy parejos también. El dinero solo te garantiza tiempo de investigación pero de la competitividad del personal -recordad, el primer punto- depende el resultado.