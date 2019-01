por AriVatanenF1 » Ayer, 16:56

elmusiloco escribió: Estaba leyendo que en otros deportes también se da que el que gana un torneo no es el que más gana en dinero. Específicamente la Champions de fútbol. Los equipos ingleses van a la cabeza en recaudación de dinero, en particular en derechos de televisación en países de su influencia, cuando en resultados están casi siempre por detrás de españoles, italianos o alemanes. Se llegó al punto de querer organizar un torneo paralelo aunque parece que hace un par de meses finalmente se desistió.

Creo que sería interesante tener la comparativa con otros deportes por equipos y ver como se distribuyen las ganancias entre los participantes.

Efectivamente compañero, los equipos ingleses suelen encabezar anualmente el ránking de ingresos y en concreto el Manchester United porque son los que tienen más afición en EEUU pero sobre todo, en Asia debido a que la Premier League se televisa en ambos. Han sabido captar la atención de ese mercado y les reporta beneficios enormes, hasta darse el caso de que no ganan competición alguna desde hace años y siguen entre los clubes más ricos del mundo.En el caso de la F1 es diferente en este sentido. A Ferrari se le paga simplemente por ser Ferrari y llevar desde la creación en el mundial. Quitaría ese desembolso porque es como pagar a un noble por el mero hecho de ser noble. No es justo. Respecto al pacto de caballeros, es lo que en empresas dirían un oligopolio. Se juntan entre ellos y se reparten la parte del pastel. Hay que igualar las cosas entre los pequeños y grandes equipos porque a este paso los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es un reflejo de la sociedad y por eso me sorprende que haya aficionados que defiendan a los ricos en detrimento del espectáculo y la igualdad.