Ross Brawn: "Debemos encontrar formas y medios para permitir la entrada a nuevos fabricantes"

El año 2019 ha dado comienzo y los semáforos verdes de la primera cita de la nueva temporada comienzan a acercarse. Actualmente, cuatro son los fabricantes de motores que dan vida a los monoplazas de la parrilla. La posibilidad de que nuevos motoristas puedan acceder a la Fórmula 1 con el cambio de reglamento para 2021 ha sido muy comentado en los últimos tiempos. Pero lo cierto es que no hay nada hecho, por el momento nada es oficial y al parecer, los fabricantes actuales no estarían por la labor de aumentar el número de marcas al cargo de suministrar unidades de potencia a la máxima categoría del automovilismo. Así lo afirma Ross Brawn, el director deportivo de la Fórmula 1 considera que en estos fabricantes se muestran contrarios a dejar entrar nuevos rivales, y cree que es difícil que aumenten su número.Aún así, desde la categoría han trabajado para favorecer la posible entrada de algún motorista más, facilitando la recepción de apoyo por parte de los fabricantes ya presentes en la batalla. Y no solo sería cuestión de apoyo, parte de la tecnología o de los componentes tendrían que compartirse si fuera necesario. Ya que para Brawn la maniobra del portazo y mantener la puerta cerrada a nuevos integrantes no sería la respuesta correcta ni favorable para el deporte. Pues afirma que lo mejor sería poder responder a sus dudas y encontrar la forma adecuada de permitirles la entrada a la competición.f1Acuerdos para aumentar fabricantes si se diera la oportunidad"El puente levadizo está en su parte más alta, podría decirse que cerrado, los fabricantes de motores de hoy no quieren un nuevo oponente. Sin embargo, hemos encontrado un compromiso, hemos redactado reglamentos que prescriben que los nuevos participantes recibirán apoyo de las compañías actualmente representadas en el deporte. Habrá tecnología y componentes que deben compartirse si es necesario. Este no es el paso radical que propusimos. Pero consideramos que esto va en la dirección correcta. Pudimos dejar claro a los fabricantes de motores de hoy que, simplemente, no pueden cerrar la puerta detrás de ellos. Si tenemos preguntas serias de los nuevos fabricantes de motores, debemos encontrar formas y medios para permitirles a estos fabricantes la entrada a la Fórmula 1".