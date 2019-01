por GTO » Ayer, 17:12

"La nueva normativa de la F1 es estricta y no permitirá trucos"Fórmula 1 Paddy Lowe, de Williams, sobre la nueva aerodinámicaPaddy Lowe, actual director de Williams, fue hace no mucho el artífice del éxito de Mercedes y anteriormente de McLaren. El técnico británico avisa de que no hay que esperar grandes cambios en el orden de fuerzas, promovidos por el hecho de que alguien encuentre algún "truco" o atajo en el nuevo reglamento aerodinámico de la F1. La FIA y Liberty Media, con Ross Brawn a la cabeza, han modificado varios parámetros para simplificar la aerodinámica de los monoplazas y mejorar así los adelantemientos en 2019, pero se han cuidado mucho de dejar cabos sueltos la normativa. Hay que recordar que Braen sí lo encontró en 2009 con el doble difusor que le hizo ganar el campeonato a Jenson Button en 2009, ante el estupor del resto de escuadras.."Los equipos han estado bastante listos y abiertos, al menos algunos de ellos, para solicitar cambios que luego fueron fuertemente restringidas", asegura Lowe a 'Motorsport.com'."Las normas son muy restrictivas. Espero que sea el caso de todos los demás (no sólo de Williams), aunque estamos luchando para encontrar un gran rendimiento de los nuevos alerones delanteros, explica el director de Wlliams, último equipo en Constructores en 2018."Creo que en general, los equipos tienen una mentalidad de que prefieren claridad y no multitud de argumentos disponibles cuando aparezcamos en Australia, por aspectos mal definidos en los normas. Con ese espíritu, todos se han mostrado bastante entusiastas a la hora de definir cada aspecto, con detalles cada vez más específicos, para que todos sepan en qué se puede trabajar", señala Lowe.