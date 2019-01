por Trupon » Ayer, 17:58

A la espera de que sea oficial...



Me sorprende y no me parece un buen indicador a dos meses vista del inicio de una temporada, pero entiendo que lo habrán sopesado todo.



Con este cambio ganaría peso el plano técnico en Ferrari, ya que la mano derecha de Binotto (director técnico hasta ahora) sería Laurent Mekies, procedente de la FIA. Anque sería una pena que se pierda algo del talento de Binotto al asumir un cargo deportivo.



Lo siento por Arrivabene, me gustaba su estilo, y no sé si esto habría ocurrido con Marchionne. Le daremos una oportunidad a Binotto, pero espero que ejerza el liderazgo con firmeza, transmita seguridad al equipo, y no sea un blandengue como fue Domenicalli.