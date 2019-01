por GTO » Ayer, 16:05

Según Zak Brown, el modelo actual de la Fórmula 1 "está roto"El dirigente estadounidense anima a Liberty Media a seguir avanzando con su visión de la categoría para evitar un mayor deterioro.Zak Brown pide a los equipos reticentes que olviden los beneficios a corto plazo para adoptar una visión más global.Uno de los mayores males de la Fórmula 1 tradicionalmente ha sido la tendencia de sus integrantes a buscar el máximo beneficio de sus acciones a corto plazo sin apostar por un plan estratégico de largo recorrido que garantice una estabilidad a nivel global.Desde hace varios años, los equipos modestos sufren para mantenerse en la categoría mientras los grandes gastan cantidades ingentes de dinero en cambios de reglamento o áreas que no influyen en absoluto en el espectáculo final sobre la pista. Liberty Media llegó a primeros de 2017 para cambiar eso, pero se ha topado con una dura oposición por parte de algunos equipos.“Sabemos que los cambios en la F1 son complicados, pero también sabemos que la F1 actual es un modelo roto, tanto como negocio como producto en pista. Es necesario cambiarlo”, afirmó Zak Brown al ser preguntado al respecto.El director ejecutivo de McLaren aboga por el modelo de Liberty Media, que consiste básicamente en mejorar la economía de los equipos a través de una competición más equilibrada que redunde en beneficios superiores a largo plazo. Pero eso pasa por restarle ingresos a los equipos grandes y adoptar medidas que acaben con la supremacía financiera de éstos, algo que no parecen dispuestos a poner en peligro.“Quienes están ganando obviamente verán comprometida su situación y a los que no, les gustará el cambio”, reconoció Zak Brown. “Es inevitable que Chase (Carey, presidente de la Fórmula 1) presente un plan que guste a unos y a otros no, pero necesita avanzar con lo que piensa que va en interés del deporte. Al final, lo que va en interés del deporte a largo plazo es bueno para todos si la gente es capaz de renunciar a sus compromisos a corto plazo. Creo que, si la F1 continúa así, todos perdemos”, afirmó.La parrilla sufre una desigualdad manifiesta en la actualidad.Zak Brown afirma que “Liberty Media ha sido coherente con su visión y dirección, el límite presupuestario, la distribución de beneficios. Creo que la mayoría de los equipos apoyaron lo que se presentó en Bahréin y lo que se ha hecho desde entonces ha sido profundizar”, comentó en relación a la reunión celebrada en el Gran Premio de Bahréin de 2018, en la que Liberty Media presentó su plan general a los equipos.Mercedes y Ferrari encabezan la oposición a Liberty Media, pero Brown considera vital que dicho plan se concrete lo antes posible. “Sé que no todos los equipos están de acuerdo, pero sí la mayoría. En McLaren estamos muy a favor y creo que cuanto antes se implemente, mejor. Creo que Chase y Ross (Brawn, director deportivo) están avanzando con las bases, pero algunas personas aún no lo han aceptado”, concluyó.