La F1 estudia limitar los neumáticos del viernes para añadir incertidumbre los domingosPaddy Lowe ha reconocido que Ross Brawn trabaja en un modo de reducir la exhaustiva preparación de los equipos en los circuitos.Según el director técnico de Williams, los monoplazas llegan a la carrera demasiado preparados y eso hace muy predecible la competición.Una de las obsesiones que Liberty Media tiene es la de conseguir que la competición gane interés y se convierta en un espectáculo imprevisible y emocionante. En la actualidad, resulta sencillo predecir los ocupantes del podio en cada carrera y la extraordinaria fiabilidad de los monoplazas y los pilotos resta lugar a las sorpresas.Algo que, según Paddy Lowe, es consecuencia del trabajo previo que se realiza en la fábrica y durante los entrenamientos libres ya en el circuito. “Los coches son completamente fiables y están totalmente optimizados en cuanto a puesta a punto, gestión de los neumáticos, etc. Eso significa que los resultados son muy predecibles y la mayor variable es el piloto y los errores que podría cometer”, afirmó en declaraciones a Autosport.Así influirá el reglamento aerodinámico de 2019 en el de 2021, según BrawnIncluso, Lowe destaca que la extraordinaria preparación de los pilotos resta aún más variables. “Los pilotos están completamente en forma, por lo que no se cansan como solían, están bien entrenados y dirigidos. No cometen muchos errores. Necesitamos detener esa optimización”, reconoció.El director deportivo de la Fórmula 1 lo ve del mismo modo y, por eso, se plantea eliminar la posibilidad de comparar los diferentes compuestos de neumáticos disponibles durante el fin de semana de carrera que los equipos realizan cada viernes. “Ross (Brawn) ha hablado sobre no probar neumáticos los viernes, sólo tener un neumático de base para trabajar en el coche y aprender el circuito. Cosas de ese tipo. Luego todo se presenta como un golpe de suerte para la carrera, creo que es genial”, señaló. Lowe.Todo está medido en un box de Fórmula 1.En 2018, durante el Gran Premio de Estados Unidos, el mal tiempo impidió rodar a los pilotos el viernes, lo que propició sorpresas con la gestión de los mismos el domingo, ya que no se pudieron realizar simulaciones de carrera ni comparación entre compuestos. Lowe admite que, con el formato actual, todo está bajo control. “Hace 30 años llegábamos a las carreras con dos ingenieros, ahora tenemos 30 en el circuito y otros 30 en la fábrica. Si quieres darle más valor, tienes que prevenir la optimización y permitir más perturbaciones, más ruido que venga de factores externos”, dijo.Lowe plantea otras opciones como la reducción de personal de ingeniería dedicado exclusivamente a mejorar el rendimiento del coche. “La otra alternativa es deshacerse de los ingenieros a través del límite presupuestario o reducir el nivel de personal operativo en los circuitos. Creo que Ross se ha dado cuenta de ello, es su conclusión y tiene un proyecto relacionado con ello”, desveló el británico.