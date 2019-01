por GTO » Ayer, 16:19

Honda contará con 'party mode' y Marko se ve al nivel de Ferrari y MercedesLa firma japonesa afronta su quinto año en la Fórmula 1 con la ilusión de ofrecer por fin un propulsor a la altura de las circunstancias.Red Bull sigue asegurando que los datos confirman que Honda superará a Renault y anticipan una distancia muy inferior con respecto a los motores de referencia.Un invierno más, las expectativas en relación a Honda son altísimas. Pero hasta el momento los objetivos marcados por los japoneses al inicio de cada temporada no se han cumplido y, llegada la quinta temporada, la cautela protagoniza cualquier análisis previo en relación a lo que puedan ofrecer en 2019.Pero eso no va con Red Bull, que este año tendrá en Honda a un socio preferente que, según afirma Helmut Marko, promete ofrecer mejores resultados que Renault. “Las cifras nos hacen ser realmente optimistas con respecto al aumento de rendimiento. ¡Por primera vez podemos celebrar que contamos con un party mode! El motor Honda ya está ligeramente por encima del Renault. Si combinamos nuestros datos de GPS con los proporcionados por Honda, estaremos en la zona de Mercedes y Ferrari”, señaló en declaraciones a Motorsport.com.El llamado ‘modo fiesta’ es un mapa motor que permite al propulsor entregar su máximo de potencia por tiempo limitado, generalmente en una vuelta rápida de Q3 o en situaciones muy concretas en carrera. Dicho extra de rendimiento ha sido utilizado por Mercedes y Ferrari desde hace tiempo, pero Renault lo introdujo mediada la temporada pasada y Honda aún no lo ha estrenado, pues compromete la fiabilidad del motor.Que Honda se plantee utilizarlo por primera vez sin duda es un buen síntoma y Marko se conforma con tener un pequeño déficit de potencia con respecto a Mercedes y Ferrari, pues ve a su equipo capaz de compensarlo con un mejor chasis y aerodinámica. "Por supuesto que ellos tampoco se han dormido, pero están en un nivel tan alto que ya no pueden hacer grandes avances. Si estamos 10 o 15 kW (13 o 20 cv) por detrás, es algo que ya tuvimos con el motor de ocho cilindros de Renault. Podemos compensarlo", aseguró.En 2019, Honda suministrará motores a dos equipos: Red Bull y Toro Rosso.Christian Horner también es optimista, pero admite que la fiabilidad seguirá siendo motivo de preocupación, dando por hecho que no podrán completar las 21 carreras con sólo tres motores. "Somos conscientes de que posiblemente la fiabilidad sea complicada. Lo más probable es que no podamos terminar la temporada con tres motores, pero si eliges los circuitos correctos, puedes estar en los puestos de cabeza en pocas vueltas. Esa será la filosofía, aceptamos conscientemente las penalizaciones del motor si son necesarias", apuntó el jefe del equipo Red Bull.La formación austriaca ha sido extremadamente crítico con Renault en los dos últimos años, llegando a ganarse una imagen de equipo ‘gruñón’ y ‘quejica’. Horner es consciente, pero defiende su posición una vez más. "Estábamos en la categoría B desde el principio, nos faltaron hasta 70 cv en la clasificación. Dependiendo de los circuitos, menos, pero en promedio siempre estábamos al menos 40 cv por detrás. Nuestros datos de GPS muestran claramente cuánto perdemos en las rectas y cuánto ganamos en las curvas. Cuando la potencia de Ferrari estaba en su punto máximo, la diferencia era aún más extrema", concluyó.