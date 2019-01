por elmusiloco » Hoy, 09:57

No entiendo bien porque Brown insiste en que Liberty tome acciones en temas de normativa. Bueno, será que los anglosajones están muy acostumbrados al tema de lobby y de presionar a las instituciones por canales no oficiales. Como sea, se repite una noticia que ya salió hace un tiempo. McLaren no reaccionó a tiempo para tener su equipo B (que en un momento parecía que iba a ser Force India) y ahora que está fuera de este negocio quiere prohibirlo.