por elmusiloco » Hoy, 11:31

“Esperamos usar cinco motores para la temporada”

Me parece más un deseo que otra cosa. Se me hace difícil creer que puedan saber estas cosas antes de siquiera haber rodado el coche nuevo. Y que lo diga Marko, que no es precisamente de la parte técnica del equipo, incrementa mis dudas.