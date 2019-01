por GTO » Ayer, 17:09

Bottas pierde a su patrocinador principal para 2019Wihuri le abandona en un año clave para el compañero de HamiltonLa marca finesa aportó el año pasado 1,7 millones de euros al equipoEl patrocinador principal de Valtteri Bottas, Wihuri, ha decidido dejar de apoyar al piloto para este 2019. El presidente de la compañía, Antti Aarnio-Wihuri, ha decidido que el precio que pagaban por tener presencia en la Fórmula 1 era demasiado caro.Wihuri es un conglomerado industrial finlandes que existe desde hace más de 100 años. Nació como empresa familiar y ahora es una gran firma internacional que se dedica a cuatro actividades: envases, venta al por mayor de comestibles y de tecnología y aviación comercial.Valtteri Bottas debutó en Fórmula 1 gracias al apoyo de esta empresa, que ahora le abandona. Su aportación económica fue clave para que desembarcara en Williams y también se llevó a la marca consigo cuando fichó por Mercedes, de hecho, gracias a ella pudo ascender al equipo alemán. De no existir este patrocinador, quizás la marca alemana hubiera optado por Pascal Wehrlein como sustituto de Nico Rosberg.El grupo finés llegó a un acuerdo para destinar más dinero al equipo alemán desde 2017 y el año pasado, aportaron 1,7 millones de euros. Ahora, para la próxima temporada, la firma ha decidido que no seguirá apoyando al piloto finés."Es correcto. No seguimos. Decidimos que era demasiado caro", ha comentado el propietario principal y presidente de la Junta del Grupo Wihuri, Antti Aarnio-Wihuri.El abandono por parte de esta marca se produce en un año clave para Bottas, tras una temporada en la que no ha conseguido unos resultados a la altura, si tenemos en cuenta que ha pilotado para el equipo campeón del mundo de 2018.El finés tiene más presión que nunca. Su jefe, Toto Wolff, asegura que tiene claro lo que debe hacer si quiere renovar. Al acecho de su asiento están pilotos como Esteban Ocon. Está por ver cómo sustituirán Valtteri o Mercedes el dinero que aportaba Wihuri, si es que lo hacen.