Red Bull hará agujeros en sus llantas al estilo Mercedes en 2019A descubierto uno de los primeros detalles sobre el RB15Se trata de una técnica para evitar el sobrecalentamiento de las gomasFerrari, por lo que se sabe, no usará la polémica soluciónRed Bull ha decidido adoptar para su coche de 2019 la polémica solución que usó Mercedes el año pasado. Los de Brackley hicieron unos agujeros en las llantas de su W09, que les permitían reducir la temperatura de sus neumáticos traseros.A pesar de las quejas de sus rivales, los agujeros en las llantas de los neumáticos de Mercedes recibieron luz verde de la FIA y Red Bull ha decidido adoptar esta solución para 2019, con el objetivo de reducir la temperatura a la que funcionan sus gomas traseras, según informa la edición italiana del portal web estadounidense Motorsport.com.Esta solución se trata del primer detalle que se conoce sobre el RB15 a semanas de su presentación, cuya fecha todavía no ha confirmado el equipo.Así, una de las incógnitas de esta temporada es saber si, ahora que Red Bull agujereará sus llantas, habrá protestas de los demás equipos y si usan la solución sólo para reducir la temperatura de sus neumáticos o también se benefician de un efecto aerodinámico.En el W10 de Mercedes se volverá a encontrar esta solución, una que no se espera hallar en el proyecto 2019 de Ferrari, al menos al comienzo de la temporada. La Scuderia fue precisamente el primer equipo que pidió una aclaración reglamentaria sobre si se podían usar estos agujeros.La controversia llegó cuando los rivales de los de Brackley se dieron cuenta de que gracias a esta solución, Mercedes había puesto fin a sus problemas de sobrecalentamiento de sus neumáticos, casi el único tendón de Aquiles de los alemanes.La mejora, de un Gran Premio para otro, fue evidente, así que Ferrari protestó y pidió cuentas a la FIA para saber hasta qué punto estos agujeros podrían considerarse una solución aerodinámica móvil, algo no permitido en el reglamento. La Federación acabó, sin embargo, dándole la razón a los germanos.