ANDRETTI TIENE DUDAS CON LECLERC: “NO SÉ SI ES EL MOMENTO ADECUADO”El campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978 admite no estar seguro de si la llegada del monegasco beneficiará a Ferrari.Una oleada de cambios ha llegado a Ferrari. La Scuderia afronta la nueva temporada con renovaciones en varios aspectos, incluyendo su alineación. Sebastian Vettel seguirá enrolado en Ferrari, pero Kimi Raikkonen fue reemplazado por Charles Leclerc, siendo esta la primera vez que la estructura italiana apuesta por sus jóvenes promesas para luchar por el título en Fórmula 1.El ascenso de Leclerc tras una brillante temporada de debut en Sauber está relacionada con el deseo de Sergio Marchionne antes de su repentino fallecimiento. Si bien monegasco tuvo un estreno espectacular en 2018, no todos consideran que su llegada a Ferrari sea una buena idea. Mario Andretti, una de las grandes leyendas y una de las figuras más respetadas del automovilismo, admite sentir dudas con respecto a Leclerc.El campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978 considera a Vettel el piloto adecuado para liderar Ferrari, pero no está seguro de si Leclerc llega en un buen momento a la Scuderia. “Vettel es absolutamente el hombre adecuado para Ferrari. Recuerdo su primer año con Red Bull. Le pregunté cuáles eran sus ambiciones para el futuro y me respondió inmediatamente que quería pilotar para Ferrari”, declaró a Sky Italia.“Es el piloto ideal para este trabajo. Es complicado decir quién es mejor entre Hamilton y Vettel porque tienen coches diferentes, pero ambos son buenos. La alineación Leclerc-Vettel es correcta, si bien la alternativa hubiera sido continuar con Kimi porque él y Sebastian se llevaban muy bien, pero veremos qué pasa”, prosiguió.Andretti teme que una falta de jerarquía entre Vettel y Leclerc tenga efectos perjudiciales para Ferrari. “Leclerc parece ser muy bueno y al ser joven tiene un buen futuro por delante. Fue idea de Marchionne ascenderle, pero no sé si es el momento adecuado para Leclerc. Con dos pilotos en un equipo, tiene que haber un número uno y un número dos. Tener dos pilotos número uno nunca funciona”, comentó.