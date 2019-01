por GTO » Ayer, 22:57

Diez razones para seguir la Fórmula 1 pos-Alonso en 2019En el pasado Gran Premio de Abu Dhabi, la categoría dio por cerrado un ciclo con la marcha de uno de los grandes referentes de las dos últimas décadas.A pesar de ello, la competición promete ofrecer suficientes alicientes como para que merezca la pena seguir disfrutando de las carreras.2018 ya es historia y la Fórmula 1 mira hacia el futuro. Un futuro en el que no tiene cabida Fernando Alonso, que ha sido el catalizador capaz de impulsar la afición a la categoría en España y que se convirtió, tras 17 temporadas, en uno de los personajes más importantes de la historia de la misma.Pero si tienes la tentación de dejar a la Fórmula 1 en la estacada en 2019, quizá debas replanteártelo, porque la temporada que comenzará en Australia el próximo 15 de marzo se presenta repleta de alicientes.1. El duelo entre Leclerc y VettelA casi nadie le cabe duda de que Ferrari seguirá siendo el principal oponente de Mercedes, pues en las dos últimas temporadas ha demostrado ser muy capaz de presentar batalla a nivel técnico con un monoplaza competitivo y, en ocasiones, incluso dominador. Pero los errores del muro -que le han costado el puesto a Arrivabene- y la debilidad de Vettel en momentos importantes ha desencadenado la llegada de Charles Leclerc como sustituto de Kimi Räikkönen.Sebastian Vettel tendrá que dar lo mejor de sí mismo para mantener su liderazgo en un equipo que le ha enviado un mensaje al alemán: si no haces honor a tu palmarés, el monegasco será quien recoja el testigo.El duelo entre ambos promete ser fascinante, pues no en vano Leclerc ha hecho gala de una madurez y velocidad impropias de un piloto debutante en su estreno con Sauber. Pero ahora llega lo serio: rendir vestido de Ferrari y frente a gigantes como Hamilton o Verstappen, ¿será capaz Leclerc de estar a la altura? ¿Y Vettel?2. La incertidumbre sobre el segundo asiento de MercedesLos coches ganadores escasean en la Fórmula 1 y Fernando Alonso puede dar fe de ello, pero el que seguramente es el más preciado tiene un inquilino provisional que cada año debe demostrar que lo merece.Valtteri Bottas ya ha sido avisado por Toto Wolff: o se acerca al nivel de Hamilton, o a la calle. Y la lista de candidatos al puesto no es corta, pues para empezar Mercedes tiene a dos de sus talentos en la recámara: Esteban Ocon y George Russell. Obviamente, no serán los únicos… veremos cómo maneja la presión Valtteri Bottas.3. ¿Mejorará Red Bull con Honda?Si hay un equipo en la parrilla que puede romper el binomio ganador formado por Mercedes y Ferrari, es sin duda Red Bull. Ya lo ha demostrado en el pasado, pero en 2019 el equipo austriaco tendrá que enfrentarse a un reto aún mayor: saciar su sed de victorias con un nuevo motorista a bordo, Honda.No es uno cualquiera, pues la firma japonesa ha protagonizado los momentos de mayor bochorno en la historia reciente de la Fórmula 1 y, aunque en 2018 la situación mejoró notablemente, las expectativas siguen siendo muy altas.A ello hay que sumarle que Red Bull no ha parado de repartir estopa a Renault en los medios, por lo que la presión será enorme. Si sale mal, sus antiguos socios franceses no dejarán pasar la oportunidad. Si sale bien, serán los austriacos quienes le restrieguen a sus antiguos socios el acierto de haber apostado por Honda. ¡Palomitas¡, como suele decirse.4. ¿Tiene Renault lo que hace falta?Desde que comprara Lotus a finales de 2015, Renault ha ido abriéndose paso en la parrilla hasta alcanzar el cuarto puesto del campeonato de constructores, demostrando ser la formación de media parrilla más fiable de la actualidad. Pero, tratándose de un equipo de fábrica apoyado por la casa matriz, es insuficiente.Los franceses han hecho lo más sencillo, pero ahora queda lo más difícil: reducir la desventaja con los tres grandes y demostrar que tienen lo necesario para volver a la cima. Para ello tendrán a Daniel Ricciardo, lo cual añade aún más presión. Y la llegada de Honda a Red Bull tampoco facilita las cosas, pues está en juego el honor en materia de motores. Ambos afirman estar por delante del otro, pero la pista dictará sentencia… y determinará el estado de satisfacción de los respectivos consejos de administración.5. La hora de la verdad para McLaren… y para SainzOtro equipo que se queda sin margen de error es McLaren, que tras vanagloriarse de su capacidad para concebir chasis competitivos en la época de Honda -y fallar estrepitosamente en la primera oportunidad de demostrarlo-, ha preparado 2019 a conciencia a costa de renunciar a mantener la dignidad en la segunda mitad de la temporada 2018.Ya no hay excusas que valgan. La reorganización técnica ha sido realizada, el coche de 2019 ha tenido tiempo más que suficiente y el motor Renault ya es uno más de la familia tras un primer año de acercamiento. Pero el presupuesto no es el de antaño, Fernando Alonso no estará en el coche y dos nuevos pilotos han llegado.Uno de ellos, Carlos Sainz, está también ante la temporada que puede definir su carrera. Tras cuatro años de experiencia, por primera vez ha sido designado como el líder del proyecto, el referente sobre el que transformar el esfuerzo en resultados. Y, no sólo eso, pues el madrileño es ya el portador del legado de Fernando Alonso, quien sostendrá sobre sus hombros las esperanzas de la afición española.6. Robert KubicaPocas historias emocionan tanto como la de este piloto polaco que en su momento fue señalado como uno de los grandes talentos de la Fórmula 1 y que, de no ser por su terrible accidente en el Rally di Andora en 2011, se habría convertido en compañero de Fernando Alonso en Ferrari.Pero lo que parecía imposible se cumplirá en 2019 gracias al tesón y la determinación de un Robert Kubica que no ha desfallecido en su intento de volver a las parrillas de la Fórmula 1, protagonizando una historia de superación digna de aplauso.Su lesión en el brazo derecho, que le resta musculatura y movilidad, no le impedirá ser una de las grandes atracciones de 2019 en un equipo Williams que no promete grandes cosas, pero que tendrá en George Russell a un talentoso y prometedor rival para un Kubica que quiere demostrar que no ha perdido un ápice de su capacidad para rendir al más alto nivel.7. La nueva hornada de talentosPrecisamente George Russell es uno de esos jóvenes que han llegado a la Fórmula 1 para liderar el cambio generacional. No cabe duda de que Charles Leclerc es el principal candidato a encabezarlo, pero tanto el británico de Williams como Lando Norris y Alexander Albon prometen presentar batalla a los más veteranos.Norris cuenta con el favor mediático por su vínculo con McLaren y su nacionalidad británica, pero George Russell no le va a la zaga y lo demostrado en la Fórmula 2 le señala como principal oponente de un ya establecido Charles Leclerc. A buen seguro todos ellos nos darán momentos de diversión.8. ¿De qué es capaz Racing Point con dinero?No hay equipo más eficiente que el anteriormente denominado Force India, actualmente Racing Point. Y eso a pesar de que las deudas fueron creciendo temporada tras temporada hasta convertirse en una losa excesivamente pesada para Vijay Mallya.Ahora que Lawrence Stroll y el consorcio canadiense que lidera han acudido al rescate, el futuro de la formación afincada en Silverstone es prometedor. Está por ver si la inyección financiera se dejará notar en las primeras carreras de 2019, pero lo cierto es que ilusiona ver de qué es capaz un equipo tan competitivo y profesional sin las limitaciones propias de un presupuesto exiguo. Y, relacionado con ello, ¿será Lance Stroll, el hijo del jefe, un lastre? O, por el contrario, ¿se servirá de la experiencia y mayor competitividad del equipo para evolucionar como piloto?9. El nuevo reglamento aerodinámicoComo siempre pasa cuando se instaura un cambio reglamentario de cierta envergadura, se produce una división de opiniones en lo que respecta al efecto que tendrá en la competición. Por un lado Liberty Media -con Ross Brawn a la cabeza- e ingenieros tan prestigiosos como Paddy Lowe afirman que su impacto será positivo y mejorará las opciones de adelantamiento.Por otro, Toto Wolff o Cyril Abiteboul aseguran que el resultado será poco visible en las carreras y que, en esencia, no es más que otra muestra de lo capaz que es la Fórmula 1 de derrochar dinero en cosas innecesarias. ¿Se verán muy afectados los tiempos por vuelta o los ingenieros conseguirán compensar la pérdida de carga aerodinámica? ¿Serán los monoplazas menos sensibles a las turbulencias y aumentarán las estadísticas de adelantamientos o el efecto será insuficiente y las cosas seguirán igual?10. La era pos-AlonsoPara una buena parte de la afición española será duro seguir la Fórmula 1 sin el piloto que propició que la mayoría se aficionara a ella. El asturiano nos sigue deleitando con su pilotaje en otras competiciones, pero para muchos la resistencia o las carreras estadounidenses no son comparables a la Fórmula 1. Para otros, sencillamente la categoría reina no merece la pena sin el bicampeón español.Tampoco cabe duda de que la competición y sus protagonistas, como quedó patente en los últimos meses de la temporada pasada, echará de menos el carisma y el talento de Fernando Alonso, pero la Fórmula 1 ya tuvo a campeones de igual o mayor trascendencia y siempre sobrevivió gracias a su capacidad de generar otros héroes que continúen escribiendo los libros de historia. ¿Será capaz Carlos Sainz de recoger el testigo y mantener el interés de millones de aficionados españoles?