por Trupon » Ayer, 19:51

Ojito que puede llegar el molento que los eSports se antepongan a los sports. A mí no me mola, porque para mí no son deporte, ni carreras...sino videojuegos, sin más. Coches reales, pilotos de carne y hueso, circuitos reales, olor a gasolina y el ruido de motores es lo que componen las carreras.