Medios italianos apuntan al regreso de Stefano Domenicali al equipo Ferrari de Fórmula 1 tras los últimos movimientos que se están dando en la Scuderia.

Tiempos de cambio en Ferrari... otra vez. El presidente, John Elkann, reorganizó el departamento de carreras durante las Navidades y decidió apartar a Maurizio Arrivabene del frente del equipo y ascender a Mattia Binotto, que había sido jefe técnico, al puesto de director.Pero puede que no sea el único gran cambio antes de arrancar la temporada 2019. Según Il Corriere dello Sport, Stefano Domenicali podría volver a la Scuderia que dirigió desde 2007 hasta 2014, cuando pudo celebrar el título de Raikkonen pero también vio cómo se escapaban tres mundiales por un margen muy pequeño (el de Massa en 2008 y los de Alonso en 2010 y 2012).Según los medios italianos, Stefano Domenicali es el preferido del Presidente para ejercer de CEO y por tanto sustituir a Louis C Camilleri. Ese puesto lo ocupa Domenicali actualmente, con éxito, en Lamborghini, y en los altos cargos de los del Cavallino le ven el hombre perfecto sobre todo de cara a las negociaciones con Liberty Media y la FIA para el nuevo Pacto de la Concordia (el actual acaba en 2020).Si bien es valorado en el aspecto deportivo, Binotto no tiene la capacidad que podría tener Domenicali de negociar el apartado económico, ya que los planes de Liberty son recortar los privilegios de los que goza Ferrari.Tras salir de Ferrari en 2014, Domenicali formó parte de la comisión de monoplazas de la FIA, aunque siempre ha asegurado que no tiene intención de volver al 'Gran Circo' y por tanto la oferta de Elkann tendrá que ser atractiva. Stefano fue el jefe de equipo de Alonso durante su etapa en Ferrari, aunque fue importante, junto a Montezemolo, en el fichaje de Sebastian Vettel (pese a que el alemán llegó cuando ya no estaba ninguno de los dos).El propio Domenicali estuvo representando al Grupo Volkswagen en la reunión para decidir los motores que se usarán en la máxima categoría a partir de 2021.Por su parte, y pese a los rumores, el futuro de Maurizio Arrivabene parece estar lejos de seguir en la Fórmula 1 con Sauber. Es más probable que el italiano pueda reforzar su posición en la Juventus, club de fútbol del que es miembro del Consejo de Administración.