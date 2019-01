por GTO » hace 27 minutos

Joselo escribió: ¿En paralelo? ¿Y que ancho debería tener una pista para poner una veintena de monoplazas en paralelo para la salida?

La distancia entre ellos a lo ancho seria la misma:desde mis entendederas, veo una parte negativa y una positiva.La negativa es que esta claro que la Fom, busca espectacularidad e igualdad, lo cuan en si es bueno, pero no buscando mas toques en la primera curva.La parte positiva es que resta importancia a clasificacion e iguala las oportunidades a la carrera, dando opciones en una buena salida a coches inferiores.Si Mercedes y Ferrari acapararan todas las poles, no me gustaria la idea, pero tal como esta la F1, no me disgusta la idea.Quizas no lo haria tan drastico, poner a los coches en paralelo, pero si quizas reduciendo mucho la distancia entre ellos.