McLaren presagia "un buen coche" de F1 para 2019El equipo McLaren es muy optimista con su monoplaza para la temporada 2019 de F1 tras los cambios que ha hecho la escudería de cara al próximo curso.El equipo británico es el segundo más exitoso en la historia de la F1, pero no ha ganado una sola carrera desde la temporada 2012 ni ha logrado un podio desde el primer gran premio de 2014.Se esperaba que pudiera luchar por podios con su cambio a los motores Renault en 2019 después de tres años de sufrimiento con Honda, pero el rendimiento de su MCL33 fue decepcionante.Hablando en el Autosport International Show del fin de semana pasado, el CEO de McLaren, Zak Brown, dijo que el 2019 sería "un año muy importante" para ellos."Estamos presagiando un buen coche", dijo Brown. "El desarrollo durante el invierno ha ido según lo planeado, aunque al final no sabemos qué han hecho nuestros rivales. La competencia es dura y cada vez es más difícil"."Necesitamos buenos comentarios de los nuevos pilotos Carlos Sainz y Lando Norris. Este será un coche muy diferente al de 2018"."Queremos que compitan con posibilidades en la parrilla, con fuerza. Lógicamente los compañeros de equipo compiten con fuerza, pero ellos se llevan bien, son buenos chicos y para avanzar como equipo necesitamos que ambos vuelvan a meter el coche en los puntos"."Ellos lo saben. Esa es la meta del equipo".McLaren dice que sabe cuáles fueron los errores que llevaron a la deficiencia aerodinámica del MCL33 en 2018.El bicampeón del mundo Fernando Alonso, que no estará en la F1 en 2019, logró el mejor resultado de la temporada con el quinto puesto en la primera carrera, pero McLaren solo puntuó en dos de los nueve grandes premios tras las vacaciones de verano.Brown añadió: "Todos los hombres y mujeres de McLaren han estado trabajando muy duro para asegurarse de que fabriquemos un coche mejor que el de 2018, porque sé que estos dos pilotos no querrán tener un monoplaza como el del año pasado".El ex piloto Red Bull, Sainz, llega McLaren procedente de Renault, ya ha dicho que espera que el equipo de Woking "recuerde" cómo se gana.Hablando en el Autosport International Show, reiteró que se necesitaba paciencia dado lo lejos que McLaren ha estado últimamente."McLaren tiene un plan muy claro, que es volver a ser en un futuro lo que McLaren siempre ha sido: un equipo ganador", dijo."Pero es un plan a largo plazo. No podemos emocionarnos demasiado. Tenemos que trabajar duro. El equipo el año pasado estuvo muy lejos de eso"."Hemos visto lo que tenemos que hacer para ser más grandes y mejores", concluyó.