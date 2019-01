por GTO » Hoy, 16:17

Checo Pérez no quiso volver a McLaren para esta temporadaEl mexicano afirma que está convencido de que este año el nuevo Racing Point va a ser la gran sorpresa del curso: "El resto deben estar muy preocupados con nosotros".“Ya verás amigo, el año que viene tenemos a Sergio luchando por todo, ya verás…”. El padre de Checo Pérez habla emocionado poco después de que se concretara la compra de Force India por el padre de Lance Stroll y compañía. Su optimismo es contagioso. “Queremos hacer de Racing Poing uno de los mejores de la Fórmula 1 y para eso vamos a dotarlo de los recursos necesarios”, decía el progenitor del canadiense. Antonio Pérez Garibay y Lawrence Sheldon Strulovitch o lo que es lo mismo Lawrence Stroll, son dos tipos dispuestos a todo por sus hijos, los que harán pareja este año en Fórmula 1 en una escudería que si ya casi en la ruina logró excepcionales resultados no podemos presagiar de qué serán capaces con un mayor potencial económico.Tantas esperanzas tienen puestas en el nuevo proyecto que Checo pudo regresar a McLaren y no lo hizo. ¿Por qué? El mexicano responde.“McLaren es un gran equipo, le falta un poco de tiempo para volver a estar delante, pero lo que más me convenció es el futuro que podemos tener aquí. Llevo tantos años en este equipo que me siento muy cómodo y además veo un futuro brillante. De alguna manera siento que tengo que hacer algo más aún en este equipo porque me metí al cien por cien en todos los procesos de nuevos propietarios, administración… y estoy muy feliz de seguir un año más”. En McLaren querían a Checo como compañero de Sainz y dejar un año más a Norris en F2, pero...Checo ha logrado cinco podios con Force India y tres en sus primeros años con Sauber, pero en su año de McLaren, cuando en Woking aún estaban con Mercedes, su mejor resultado fue el quinto de India y fue undécimo por el noveno de Jenson Button con aquel coche. Después siempre, excepto en su primer año con Force India con Hulkenberg, ha sido mejor que sus compañero de equipo.Ahora se enfrenta a otro desafío: “Estoy listo para poner dar el próximo paso y dar lo mejor de mi para el equipo, ese es nuestro principal objetivo. Creo que todos deberían estar muy preocupados con nosotros".