Toto Wolff: La nueva normativa de la aerodinámica puede poner todo patas arriba"En una entrevista concedida a medios alemanes, el director de Mercedes, Toto Wolff ha hablado sobre varios de los temas candentes a días de hoy. Por un lado, Wolff ha dado su opinión acerca de los cambios que espera vivir en los próximos años en su perspectiva de equipo actualmente "al mando" en lo que a potencia se refiere. Las futuras regulaciones y la pendiente reducción presupuestaria son un tema interesante para Mercedes, en lo que respecta a su gestión actual, en la medida en que pueden o no estar llevando una estrategia que tenga estos cambios en cuenta, o bien podrían optar por apostar en realizar un "all in" hasta el tiempo de los recortes, para conseguir exprimir al máximo un tiempo de auténtico poderío en la disciplina de la Fórmula 1. Por el momento, Wolff pone la mirada a corto plazo, en primera instancia, y habla de los cambios de las regulaciones sobre aerodinámica que esta nueva temporada representa.Wolff dice que esta nueva normativa podría cambiarlo todo de un año para otro. En un momento en que los aficionados están empezando a acostumbrarse a cambios específicos que influyen en el imaginario cultural del mundo de la Fórmula 1, tal y como ha supuesto la llegada de Liberty Media, Wolff asegura que estos cambios de los que habla no son moco de pavo, y se muestra concernido al respecto. "Las cosas podrían ponerse patas arriba", dice Wolff, "Las nuevas regulaciones son el gran cambio de esta época. Lo va a cambiar todo: alguien va a saber encontrar un vacío legal, un truco que el resto no conozca. Incluso puede ser que alguien consiga controlar los nuevos coches y sus nuevas partes antes que el resto, y eso sería crucial. Hay una gran variable a partir de ahora, y no es otra que esa nueva normativa. Vamos a tener que lidiar con equipos que no están hoy en día e nuestro radar", explicaba Toto Wolff.wolff"Nadie sabe qué esperar este año"Así pues, podemos ver que el director de Mercedes tiene la vista puesta en el presente, pero no compra el argumento de un "carpe diem", pues sospecha que habrá muchos más problemas antes de que los nuevos motores constituyan una realidad nueva para la Fórmula 1. De hecho, el alemán también ha expresado su intranquilidad frente al crecimiento actual de equipos que sí tiene en el radar, como es Red Bull. El equipo de las bebidas energéticas realizará este año una completa transición con sus nuevos motores japoneses. La nueva situación con Red Bull, es para Wolff una preocupación más a día de hoy, pues tal y como él expresaba, es posible que Red Bull crezca aún más en su status de cara a la lucha con los dos equipos que rivalizan por el título. Un nuevo motor para red Bull supone la posibilidad de un nuevo Red Bull, más sólido, que ofrezca una oposición aún mayor de la que ya venía ofreciendo."Desde el año pasado, el nivel de las expectativas se ha enrarecido. No hay un patrón a seguir. Puedes esperar cualquier cosa", decía Toto Wolff. "No existe un solo circuito en que un equipo y no otros sea más competente, o realmente dominante", explicaba Wolff, que se negaba a presentar una actitud que pudiera mostrar cualquier tipo de falta de reconocimiento de los peligros que ya son reales, dejando claro que Mercedes no dan por supuesto su dominio. "Las cosas van cambiando, y por ejemplo, el motor de Honda es una de ellas. Hoy en día parece ser muy poderoso", y es que 2018 ha sido un año en que hemos podido ver cómo Mercedes ha pasado de ser el intocable, a correr verdadero peligro en diversas etapas de la temporada. Esta temporada se ha cerrado con una distancia corta entre Ferrari y Mercedes, y hemos visto cómo Renault ha dado un paso adelante enorme, del mismo modo Honda, que no levantaba cabeza, y, en un año parecen haber dado con la solución de todos sus problemas.